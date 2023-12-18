







MX 是 MEXC 發布的原生加密實用代幣，為 MEXC 生態系統提供動力。MEXC 平臺為加密愛好者提供了安全便捷的交易環境，同時對持有平臺代幣 MX Token 的用戶來說，還提供了額外的權益。













MX 代幣持有者每月享有專屬的空投活動。在 MEXC 官網首頁導航欄【現貨交易】下，選擇【Launchpad】和【陽光普照】，參與活動即可贏取獎勵。









參與 Launchpad 可以免費領取新代幣的空投獎勵，參與陽光普照可以瓜分 USDT 和其他新代幣，參與活動的 MX 並不會被鎖倉，您可以同時參與所有滿足條件的 Launchpad 和陽光普照活動。





需要注意的是 Launchpad 和陽光普照活動有參與門檻，要求 MX 代幣持有量和持有時間達到一定門檻才可以參與。參與活動時投入的 MX 越多，對應投入系數越高，最終瓜分的獎勵越多。













開啟 MX 抵扣功能後，在進行現貨交易時優先使用 MX 進行手續費抵扣，並享有 20% 的折扣優惠。當您的可用 MX 不足以支付手續費時，系統自動切換為平臺默認費率。如果您連續 15 天現貨持倉 MX 數量 1000 枚以上（包含1000枚），即可享受現貨手續費 100% 優惠。





當您將 MX 轉入合約賬戶後，即可使用 MX 抵扣 USDT 本位合約手續費，享受 10% 手續費折扣。













MEXC 平臺提供了邀請返佣的機制，當您邀請好友來 MEXC 平臺進行交易時，您會按照一定比例獲得一筆返佣。返佣並不是一次性的結算，好友每產生一筆交易，您都會根據交易額度收到一定比例的返佣。您持有的 MX 代幣數量越多，獲得的返佣比例也越高，最高可獲得 70% 的返佣。





您可以在 MEXC 平臺首頁右上角【個人頭像】中選擇【邀請好友】，在邀請頁面複製【推廣碼】或【邀請鏈接】發給好友，邀請好友來 MEXC 平臺進行交易。





















根據 MEXC 的平臺數據統計，2023 年 1 月至 11 月期間，一共開展了 1113 場空投活動，平均每月開展 111.3 場。活動獎池總金額高達約 13000 萬美元，每月平均獎池額度高達 1100 多萬美元。





根據最新的 11.24-11.30 數據顯示，如果滿足參與 Launchpad 和陽光普照活動門檻，您一共可以參與瓜分 28 場活動的獎勵，能夠享受超過 68% 的年化收益率。









邀請好友成為 MEXC 平臺用戶，好友每產生一筆交易，您就會收到一定比例的手續費返佣獎勵。關於持有不同數量 MX 對應返佣比例，您可以參考：





如果您是於 2022 年 8 月 30 日 20:00（UTC+8）后邀请（當前比例）：

推薦人每日 MX 持倉 推薦人返佣(%) < 20,000 MX 30% > 20000MX 70%





如果您是於 2022 年 8 月 30 日 20:00（UTC+8）前邀请：

推薦人每日 MX 持倉 推薦人返佣(%) < 500 MX 10% 500-5000 MX 20% 5000-20000MX 30% > 20000MX 70%





現貨返佣獎勵次日 00:00（UTC+8) 後發放，合約返佣獎勵次日 08:00（UTC+8) 後發放，實際發放時間可能有延遲，以次日實際發放時間為準。返佣獎勵將發放至您的 MEXC 現貨賬戶，同時您可通過 MEXC 推廣界面查看您的返佣記錄。









代幣最直接的價值來源於自身價格的波動，MX 也不例外。2023 年第一季度 MX 的增長率最高時達到 330%。截止目前，MX 代幣在 2023 年的漲幅也已超過 265%。作為長期持有 MX 的用戶，能夠從 MX 的漲幅中賺取收益。您持有的數量越多，建倉成本越低，收益就越高。





同樣 MX 代幣還可以通過定期銷毀機制穩定價值。MX代幣的流通量受到 MEXC 定期銷毀的控制。當加密貨幣被銷毀後，流通量減少，稀缺性增加。稀缺性的增加通常會導致價格上升，因此可以說 MX 代幣相對於沒有銷毀機制的加密貨幣而言，更不容易貶值。





MEXC 平臺將利潤的 40% 用於購買和銷毀 MX 代幣。在 2023 年前三季度，MEXC 平臺共計銷毀 MX 代幣約 532 萬枚。目標是維持 MX 代幣的流通供應量在 1 億枚。您可以在官網首頁頂部導航欄【現貨交易】中選擇【MX 專區】，在 MX 專區頁面點擊【查看銷毀記錄】進行數據查看。









持有 MX，不僅是一種價值投資方式，也是一種理財手段。除 MEXC 平臺外，MX 代幣目前已經在 Huobi、Bybit 等主流中心化交易所上市，為 MX 提供了更好的市場流動性和更廣泛的潛在持有者群體。高度的市場價值認同也將最終反饋在 MX 代幣的價格上。





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