MEXC 交易手續費與資金費率全解析：現貨與合約費率最新指南





無論是在加密貨幣領域摸爬滾打多年的職業交易員，還是剛剛接觸交易的新手，了解交易相關費率都是熟悉交易規則、提升交易體驗的必經之路。MEXC 作為全球領先的加密貨幣交易平台，提供清晰透明的費率體系，幫助交易者在合約與現貨交易中更好地管理成本。













在 MEXC 合約交易中，用戶會有兩種身分：





掛單（Maker） ：當前所下的限價單並未與當前掛單（Maker）成交，並被放在買賣盤中 等待成交的委託訂單 ，它為買賣盤增加了流動性。

喫單（Taker）：當前所下的限價單或市價單與目前的掛單（Maker）直接成交，提取流動性。





目前，MEXC 永續合約交易掛單（Maker）手續費率：0.000%，吃單（Taker）手續費率：0.020%。如果您持有 MX ，將 MX 轉入合約帳戶後，可抵扣合約手續費，享受 20%折扣；如果持有超過 500 MX，還可以獲得 50%的折扣。









假設某用戶在 BTCUSDT 永續合約中開一個 BTCUSDT 的空單，倉位價值為 100,000 USDT：

若全部掛單成交：手續費 = 100,000 × 0.000% = 0 USDT

若全部吃單成交：手續費 = 100,000 × 0.020% = 20 USDT

註：未成交訂單不收手續費，撤單也不收手續費。





此外，MEXC 永續合約部分交易對將實施階梯式手續費率制度，以鼓勵不同層級用戶的活躍交易行為。由於不同區域費率有所差異，您可以在合約交易頁面查看自己所處的【等級】以及對應的階梯費率。隨著交易量提升，用戶將進入更高等級的費率區間，繼續享受 MEXC 提供的高流動性與深度市場支援。











資金費率是加密貨幣交易所為保持合約價格與標的資產價格之間的平衡而設定的費率機制。它主要適用於永續合約，是多空交易者之間的資金交換機制。交易所本身並不收取此費用，而是透過資金費用機制調整交易者持有合約的成本或收益，促使合約價格與標的資產價格保持接近。





MEXC 平台透過資金費用機制，使永續合約市場價格緊密錨定現貨指數價格，確保市場的公平性和穩定性。





一般來說，資金費率的支付規則如下：





如果資金費率為正，多倉將支付資金費用，而空倉將獲得資金費用；反之，如果資金費率為負，則多倉獲得資金費用，空倉支付資金費用。

只有在特定時刻持有倉位的用戶才需要支付或收取資金費用。如果在資金費用發生之前平倉，則無需支付或收取資金費用。

由於資金費用結算需要一定時間，任何在結算時間點 ± 15 秒內執行的訂單，可能不會被納入資金費用互換範圍。資金費用為用戶之間的資金收取，MEXC 平台不會收取任何資金費用。

















與合約類似，MEXC 現貨交易也有掛單（Maker）和喫單（Taker）兩種角色。





掛單（Maker）： 當前所下的限價單並未與當前掛單（Maker）成交，並被放在買賣盤中等待成交的擺單，它為買賣盤增加了流動性。

喫單（Taker）：當前所下的限價單或市價單與目前的掛單（Maker）直接成交，提取流動性。





目前， MEXC 上，現貨交易掛單（Maker）手續費率：0.0000%，吃單（Taker）手續費率：0.0500%。如果您持有 MX ，可抵扣合約手續費，享受 20%折扣；如果持有超過 500 MX，還可以獲得 50%的折扣。

假設某用戶在 BTC/USDT 現貨交易中賣出 1 個 BTC，獲得 100,000 USDT：

全是掛單（Maker）成交：需要支付的手續費為 100,000 × 0.0% = 0 USDT。

全是吃單（Taker）成交：需要支付的手續費為 100,000 × 0.05% = 50 USDT。





註：已委託但未成交的訂單不收取手續費，撤單不收取手續費。









很多新手交易者常常忽略費率這一環節，實際上，費率在長期交易中對盈利有着至關重要的影響。





降低 成本 ：透過合理選擇掛單或者喫單方式，或者使用 MX 抵扣，可以有效減少手續費支出。

優化交易策略 ：資金費率的高低會直接影響持倉成本，幫助交易者決定是否長期持有。

提升風險意識 ：了解費率機制，可以避免因忽視資金費用而導致的虧損。

增強盈利能力：同樣的交易策略，懂得利用費率優勢的交易者能獲得更高淨收益。













訪問 MEXC 官網，在【費率說明】頁面即可查看合約、現貨相關費率。













進入 MEXC App，點擊頭像，進入【費率設置】，即可了解相關費率









⚠️注意：不同國家和地區以及幣對的費率可能會有所差異，請您以費率頁面顯示為準。在使用 MEXC 平台進行交易時，務必關注費率的變化，以便更好地規劃交易成本。







了解 MEXC 交易手續費與資金費率，不僅能幫助你更好地計算成本，還能提升整體交易策略的有效性。無論是現貨還是合約，掌握費率規則都是邁向職業化交易的重要一步。





如果你希望節省更多手續費，不妨使用開啟 MX 抵扣功能，長期累積下來將是一筆不小的收益。





值得一提的 ，目前 MEXC 平台重磅推出了 0 費率活動 。參與該活動，用戶能夠顯著降低交易成本，真正實現“省更多、交易更多、賺更多”的目標。在 MEXC 平台上，您不僅可以藉助這一活動暢享低成本交易，還能時刻緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啟財富增值之旅。





