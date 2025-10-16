無論是在加密貨幣領域摸爬滾打多年的職業交易員，還是剛剛接觸交易的新手，了解交易相關費率都是熟悉交易規則、提升交易體驗的必經之路。MEXC 作為全球領先的加密貨幣交易平台，提供清晰透明的費率體系，幫助交易者在合約與現貨交易中更好地管理成本。 1. 合約交易相關費率 1.1 交易手續費 在 MEXC 合約交易中，用戶會有兩種身分： 掛單（Maker）：當前所下的限價單並未與當前掛單（Maker）成交，無論是在加密貨幣領域摸爬滾打多年的職業交易員，還是剛剛接觸交易的新手，了解交易相關費率都是熟悉交易規則、提升交易體驗的必經之路。MEXC 作為全球領先的加密貨幣交易平台，提供清晰透明的費率體系，幫助交易者在合約與現貨交易中更好地管理成本。 1. 合約交易相關費率 1.1 交易手續費 在 MEXC 合約交易中，用戶會有兩種身分： 掛單（Maker）：當前所下的限價單並未與當前掛單（Maker）成交，
新手學院/新手指南/操作指南/MEXC 交易...約費率最新指南

MEXC 交易手續費與資金費率全解析：現貨與合約費率最新指南

2025年10月16日MEXC
0m
#初階#合約#新手入門
Taker Protocol
TAKER$0.005015-6.05%
MX Token
MX$2.1882+1.85%
比特幣
BTC$105,881.46+2.27%
RWAX
APP$0.0009188+15.41%


無論是在加密貨幣領域摸爬滾打多年的職業交易員，還是剛剛接觸交易的新手，了解交易相關費率都是熟悉交易規則、提升交易體驗的必經之路。MEXC 作為全球領先的加密貨幣交易平台，提供清晰透明的費率體系，幫助交易者在合約與現貨交易中更好地管理成本。

1. 合約交易相關費率


1.1 交易手續費


在 MEXC 合約交易中，用戶會有兩種身分：

  • 掛單（Maker）：當前所下的限價單並未與當前掛單（Maker）成交，並被放在買賣盤中等待成交的委託訂單，它為買賣盤增加了流動性。
  • 喫單（Taker）：當前所下的限價單或市價單與目前的掛單（Maker）直接成交提取流動性

目前，MEXC 永續合約交易掛單（Maker）手續費率：0.000%，吃單（Taker）手續費率：0.020%。如果您持有 MX ，將 MX 轉入合約帳戶後，可抵扣合約手續費，享受 20%折扣如果持有超過 500 MX，還可以獲得 50%的折扣。


*BTN-點擊查詢手續費率&BTNURL=https://www.mexc.com/fee *

假設某用戶在 BTCUSDT 永續合約中開一個 BTCUSDT 的空單，倉位價值為 100,000 USDT：

  • 若全部掛單成交：手續費 = 100,000 × 0.000% = 0 USDT
  • 若全部吃單成交：手續費 = 100,000 × 0.020% = 20 USDT
註：未成交訂單不收手續費，撤單也不收手續費。


此外，MEXC 永續合約部分交易對將實施階梯式手續費率制度，以鼓勵不同層級用戶的活躍交易行為。由於不同區域費率有所差異，您可以在合約交易頁面查看自己所處的【等級】以及對應的階梯費率。隨著交易量提升，用戶將進入更高等級的費率區間，繼續享受 MEXC 提供的高流動性與深度市場支援。


1.2 資金費率


資金費率是加密貨幣交易所為保持合約價格與標的資產價格之間的平衡而設定的費率機制。它主要適用於永續合約，是多空交易者之間的資金交換機制。交易所本身並不收取此費用，而是透過資金費用機制調整交易者持有合約的成本或收益，促使合約價格與標的資產價格保持接近。

MEXC 平台透過資金費用機制，使永續合約市場價格緊密錨定現貨指數價格，確保市場的公平性和穩定性。

一般來說，資金費率的支付規則如下：

  • 如果資金費率為正，多倉將支付資金費用，而空倉將獲得資金費用；反之，如果資金費率為負，則多倉獲得資金費用，空倉支付資金費用。
  • 只有在特定時刻持有倉位的用戶才需要支付或收取資金費用。如果在資金費用發生之前平倉，則無需支付或收取資金費用。
  • 由於資金費用結算需要一定時間，任何在結算時間點 ± 15 秒內執行的訂單，可能不會被納入資金費用互換範圍。資金費用為用戶之間的資金收取，MEXC 平台不會收取任何資金費用。


*BTN-開啟您的合約交易之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/futures/information/funding_list *

2. 現貨交易相關費率


與合約類似，MEXC 現貨交易也有掛單（Maker）和喫單（Taker）兩種角色。

  • 掛單（Maker）：當前所下的限價單並未與當前掛單（Maker）成交，並被放在買賣盤中等待成交的擺單，它為買賣盤增加了流動性。
  • 喫單（Taker）：當前所下的限價單或市價單與目前的掛單（Maker）直接成交，提取流動性。


目前， MEXC 上，現貨交易掛單（Maker）手續費率：0.0000%，吃單（Taker）手續費率：0.0500%。如果您持有 MX ，可抵扣合約手續費，享受 20%折扣如果持有超過 500 MX，還可以獲得 50%的折扣。

假設某用戶在 BTC/USDT 現貨交易中賣出 1 個 BTC，獲得 100,000 USDT：

  • 全是掛單（Maker）成交：需要支付的手續費為 100,000 × 0.0% = 0 USDT。
  • 全是吃單（Taker）成交：需要支付的手續費為 100,000 × 0.05% = 50 USDT。


註：已委託但未成交的訂單不收取手續費，撤單不收取手續費

3.了解費率的 4 大好處


很多新手交易者常常忽略費率這一環節，實際上，費率在長期交易中對盈利有着至關重要的影響。

  • 降低成本：透過合理選擇掛單或者喫單方式，或者使用 MX 抵扣，可以有效減少手續費支出。
  • 優化交易策略：資金費率的高低會直接影響持倉成本，幫助交易者決定是否長期持有。
  • 提升風險意識：了解費率機制，可以避免因忽視資金費用而導致的虧損。
  • 增強盈利能力：同樣的交易策略，懂得利用費率優勢的交易者能獲得更高淨收益。

4. 如何從 MEXC 上了解相關資訊


4.1 MEXC Web 端


訪問 MEXC 官網，在【費率說明】頁面即可查看合約、現貨相關費率。

*BTN-點擊查詢手續費率&BTNURL=https://www.mexc.com/fee *

4.2 MEXC App端


進入 MEXC App，點擊頭像，進入【費率設置】，即可了解相關費率


⚠️注意：不同國家和地區以及幣對的費率可能會有所差異，請您以費率頁面顯示為準。在使用 MEXC 平台進行交易時，務必關注費率的變化，以便更好地規劃交易成本。


5.結語


了解 MEXC 交易手續費與資金費率，不僅能幫助你更好地計算成本，還能提升整體交易策略的有效性。無論是現貨還是合約，掌握費率規則都是邁向職業化交易的重要一步。

如果你希望節省更多手續費，不妨使用開啟 MX 抵扣功能，長期累積下來將是一筆不小的收益。

值得一提的 ，目前 MEXC 平台重磅推出了 0 費率活動。參與該活動，用戶能夠顯著降低交易成本，真正實現“省更多、交易更多、賺更多”的目標。在 MEXC 平台上，您不僅可以藉助這一活動暢享低成本交易，還能時刻緊跟市場動態，敏銳捕捉每一個稍縱即逝的投資機會，開啟財富增值之旅。

推薦閱讀：

為什麼選擇MEXC合約交易？深入瞭解 MEXC 合約交易的優點與特色，幫助您在合約領域搶佔先機。
合約交易作業指南（App端）詳細瞭解 App 端合約交易的操作流程，讓您輕鬆上手，玩轉合約交易。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資訊參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。

熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

如何避免爆倉？擅用「自動追加保證金」設置與使用技巧，保護你的倉位！

在加密貨幣合約交易領域，保證金管理是交易者必須掌握的關鍵技能，它直接關係到交易的盈虧與風險控制。其中，自動追加保證金功能作為 MEXC 平台提供的一項重要工具，對於交易者避免爆倉、優化交易策略具有重要意義。*BTN-開始合約交易&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是自動追加保證金？1.1 什麼是保證金？在加密貨幣合約交易裏

跟單交易員教程

跟單交易員教程

跟單交易是一種加密貨幣交易的投資策略，允許投資者自動複製其他經驗豐富的交易員的交易行為。跟單交易對於沒有太多專業知識儲備或交易經驗的新手來說，是非常友好的投資策略。對於擁有豐富經驗的交易用戶來說，您可以申請成為跟單交易員，在賺取交易收益的同時還能夠享受到分潤獎勵。1. 如何成為跟單交易員打開 MEXC 官網，選擇【合約交易】下的【跟單】進入跟單交易頁面。在跟單交易頁面，點選【成為交易員】。按照頁面

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金