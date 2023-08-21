







強制平倉是指當保證金達到了維持保證金的水平，您的倉位必須被平倉，並且您將損失所有的維持保證金的事件。當合理格觸及強平價格的時候，強制平倉就觸發了，強制平倉的過程也就是我們常說的爆倉。





強制平倉通常發生在市場行情波動較大時的合約交易中。當資產價格大幅波動時，交易者的賬戶餘額可能無法滿足維持保證金要求。為了應對這種情況，交易平臺會按照設定的規則進行強制平倉操作。





舉例來說，如果用戶使用槓桿交易購買了一定價值的加密資產，但由於價格下跌導致交易賬戶的保證金不足，交易平臺會自動賣出部分或全部持倉，以彌補保證金的不足。





MEXC 使用合理價格標記方法來避免由於缺乏流動性或市場操縱而引起的強制平倉。













強平條件：倉位保證金 + 浮動盈虧 ≤ 維持保證金；





多倉：強平價格 =（維持保證金 - 倉位保證金 + 開倉均價 x 數量 x 面值）/（數量 x 面值）；





空倉：強平價格 =（開倉均價 x 數量 x 面值 - 維持保證金 + 倉位保證金）/（數量 x 面值）；





註：這裡未涉及到手續費部分。









全倉模式下將會把用戶所有的可用保證金，用作倉位保證金。但需要注意，全倉模式下，盈利倉位中的未實現盈虧部分，不能作為其他倉位的保證⾦。





通過上面的公式，我們可以知道：通過手動增加倉位保證金後，將會拉開與開倉價格的距離；所以當用戶風險比較大的時候可通過手動增加保證金來降低用戶的風險。









當強制平倉被觸發，系統會按照按照執行撤單、多空自成交、階梯強平、爆倉的順序進行。這樣的方式可以根據用戶的風險限制逐步平倉，避免全部倉位被強平，控制用戶風險。





3.1 執行撤單：全倉模式將取消賬戶下所有當前委託訂單；逐倉模式若開啟自動追加保證金，則會撤銷當前合約所有委託訂單。執行完撤單後，若保證金比率仍大於等於100%，則繼續執行下一步。





3.2 多空自成交：將同時存在多空方向的全倉倉位進行自成交強制減倉（僅全倉模式的強平平倉會有此步驟）。執行完多空自成交後，若保證金比率仍大於等於100%，則繼續執行下一步。





3.3 階梯強平：若用戶倉位處於風險限制最低檔，則直接進行下一步。若用戶倉位的風險限制檔位大於1檔，則需要進行降檔處理，即將處於當前檔位的部分倉位被強平引擎按照破產價格接管，從而降低風險限制檔位，接著以降檔後的維持保證金率繼續計算保證金比率是否大於等於100%，若仍滿足強平條件，則繼續降檔處理，直到降為最低檔。





3.4 爆倉：倉位處於最低檔，但是保證金比率大於等於100%，則剩餘倉位被強平引擎按照破產價格接管。 （強制平倉接管過程不經撮合系統，因此破產價格將不會在市場成交記錄和K線上顯示。）









當用戶的倉位被強平引擎按照破產價格接管後，若該倉位能以優於破產價格的價格在市場上執行，則剩餘的保證金將被添加到保險基金中。





若倉位無法在優於破產價的價格執行，穿倉損失將由保險基金彌補。最後如果保險基金不足以彌補穿倉損失，該強平倉位將被自動減倉系統接管。













您可以通過追加保證金或降低開倉槓桿來使強平價格遠離市場價格，以減少強制平倉的風險。









設置止損價格是避免強制平倉的有效方法之一，能夠幫助您限制損失，有效防止訂單發生強平。





需要注意的是，止盈止損可能因行情波動劇烈、倉位可平量不足等因素導致下單失敗。若觸發成功將以市價下平倉訂單，受行情波動影響市價訂單有可能不能成交，成交後的價格可能與設置價格存在偏差。









在合約交易頁面偏好設置中，打開強平預警通知，設置保證金比率，MEXC 平臺會在倉位保證金比率大于等于您设置的数值時進行告警，每個倉位 30 分鐘至多告警一次。













槓桿工具的使用能夠幫助您獲得較大的收益，同時也伴隨著相應的風險。在進行合約交易時，您可以藉助平臺提供的工具和採用合理的交易策略避免強平的發生。