卡爾達諾是一個分散且公開的區塊鏈，也是ㄧ個加密貨幣專案，而且是完全開源的。卡爾達諾正在開發一個智能合約平臺，旨在提供比以前開發的任何協議更先進的功能。它是第一個從科學哲學和以研究為首驅使導向，進而演變而來的區塊鏈平臺。開發團隊由全球專業工程師和研究人員組成。艾達幣（ADA）是整個Cardano生態系統中的核心代幣。艾達幣持有者對網路協議的未來發展有發言權和投票權，同時可以決定艾達幣的資產分配，每次一個新的區塊產生時，現ADA持有者可以投票決定其中一部分艾達幣的用途，比如雇更多的工程師或者是做更多的市場宣傳，甚至還可以投資其他的區塊鏈專案。