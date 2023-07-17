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綁定谷歌驗證碼

#初階
#新手入門
2023.07.18 MEXC
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1. 什麼是谷歌驗證器


谷歌驗證器是一款動態口令工具，工作原理類似短信動態驗證，綁定後每 30 秒生成一個動態驗證碼。在手機離網狀態下，依舊可以使用。

2. 為什麼需要綁定


開啟谷歌身份驗證後，在 MEXC 進行登錄、交易、提現等安全性會大大提升，有效降低因為被駭客竊取賬戶密碼，就造成資金損失的可能性。

3. 下載谷歌驗證器


IOS 用戶使用海外 ID 登錄 App Store ，搜索【谷歌驗證】或【Google Authenticator】進行下載。
安卓使用者登錄 Google 應用商店，搜索【谷歌驗證】獲取下載。

4. 如何綁定谷歌驗證器


第一步：登錄您的賬號，在右上角個人頭像頁面下，選擇【安全中心】。



第二步：點擊綁定 Google 身份驗證器。


第三步：如果您已經下載安裝完成谷歌驗證器，直接點擊【下一步】。如果您還沒有安裝，可以掃描頁面上的二維碼進行下載安裝。

IOS 用戶可點擊 App Store 演示視頻了解具體操作，安卓用戶可點擊 Google Play 演示視頻了解具體操作。



第四步，手機打開谷歌驗證器，掃描二維碼或複製密鑰輸入，將您的密鑰添加至谷歌驗證器。


同時記得將密鑰備份到安全的位置。密鑰用於手機更換或遺失時找回谷歌驗證器，綁定前請務必將上述密鑰備份保存。


第五步，點擊【立即獲取】，在綁定郵箱中查找到接收到的驗證碼並填寫，在谷歌驗證器中複製谷歌驗證碼並填寫，完成後點擊【提交】，完成谷歌驗證器的綁定。



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