























IOS 用戶使用海外 ID 登錄 App Store ，搜索【谷歌驗證】或【Google Authenticator】進行下載。

安卓使用者登錄 Google 應用商店，搜索【谷歌驗證】獲取下載。









第一步：登錄您的賬號，在右上角個人頭像頁面下，選擇【安全中心】。









第二步：點擊綁定 Google 身份驗證器。









第三步：如果您已經下載安裝完成谷歌驗證器，直接點擊【下一步】。如果您還沒有安裝，可以掃描頁面上的二維碼進行下載安裝。













第四步，手機打開谷歌驗證器，掃描二維碼或複製密鑰輸入，將您的密鑰添加至谷歌驗證器。





同時記得將密鑰備份到安全的位置。密鑰用於手機更換或遺失時找回谷歌驗證器，綁定前請務必將上述密鑰備份保存。









第五步， 點擊【立即獲取】，在綁定郵箱中查找到接收到的驗證碼並填寫，在谷歌驗證器中複製谷歌驗證碼並填寫，完成後點擊【提交】，完成谷歌驗證器的綁定。



