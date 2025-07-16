通行密鑰是指一種全新的身份驗證技術，用戶在使用網站或者應用程序的時候無需手動輸入密碼即可登錄在線賬戶。藉助通行密鑰，用戶可以使用指紋、人臉掃描或設備屏鎖設置（例如PIN 碼）等方式登錄賬戶，通行密鑰提供強大有效的保護機制，可防範釣魚式攻擊等威脅。 1. 通行密鑰的優點 1.1 無需密碼，簡化登錄：使用指紋、人臉掃描等方式即可直接登錄賬號，簡化登錄方式，避免多次輸入或輸錯密碼等問題。 1.2 提高安通行密鑰是指一種全新的身份驗證技術，用戶在使用網站或者應用程序的時候無需手動輸入密碼即可登錄在線賬戶。藉助通行密鑰，用戶可以使用指紋、人臉掃描或設備屏鎖設置（例如PIN 碼）等方式登錄賬戶，通行密鑰提供強大有效的保護機制，可防範釣魚式攻擊等威脅。 1. 通行密鑰的優點 1.1 無需密碼，簡化登錄：使用指紋、人臉掃描等方式即可直接登錄賬號，簡化登錄方式，避免多次輸入或輸錯密碼等問題。 1.2 提高安
新手學院/新手指南/操作指南/什麼是通行密鑰？

什麼是通行密鑰？

2025年7月16日MEXC
0m
#新手入門#進階
PinLink
PIN$0.2534+3.13%
Wormhole
W$0.06614+4.27%
RWAX
APP$0.000915+12.38%

通行密鑰是指一種全新的身份驗證技術，用戶在使用網站或者應用程序的時候無需手動輸入密碼即可登錄在線賬戶。藉助通行密鑰，用戶可以使用指紋、人臉掃描或設備屏鎖設置（例如PIN 碼）等方式登錄賬戶，通行密鑰提供強大有效的保護機制，可防範釣魚式攻擊等威脅。

1. 通行密鑰的優點


1.1 無需密碼，簡化登錄：使用指紋、人臉掃描等方式即可直接登錄賬號，簡化登錄方式，避免多次輸入或輸錯密碼等問題。

1.2 提高安全性：通行密鑰基於 FIDO 聯盟和 W3C 標準，採用加密密鑰對來代替密碼，從而顯著提升了安全性。通行密鑰與其所屬的應用程序或網站密切相關，確保用戶不會因被欺詐性應用程序或網站誤導而使用通行密鑰登錄。

1.3 與密碼並存使用：通過通行密鑰登錄，您可以使用自動填充、人臉識別或指紋識別等生物識別技術進行認證，從而實現密碼向通行密鑰的無縫過渡，這種設計使得用戶能夠同時使用密碼和通行密鑰。

2. 如何設置和刪除通行密鑰


目前通行密鑰功能在 MEXC App 端率先上線，目前支持 iOS 16.0.0 或 Android 9.0 及以上版本的手機系統。我們以 iOS 版本 App 端提幣為例，為您進行操作演示。

註：由於受到地區限制或手機自身原因如不支持谷歌服務等，可能有些設備無法使用通行密鑰功能，請您理解。

2.1 如何設置通行密鑰


1）打開 MEXC App 並登錄，點擊 App 首頁左上角【個人頭像】
2）點擊【安全中心】
3）點擊【通行密鑰】
4）在通行密鑰頁面，點擊【添加通行密鑰】
5）輸入郵箱或手機驗證碼，輸入谷歌驗證碼後，點擊【確認】，完成生物認證後，通行密鑰創建成功。


2.2 如何查看修改和刪除通行密鑰


1）打開 MEXC App 並登錄，點擊 App 首頁左上角【個人頭像】
2）點擊【安全中心】
3）點擊【通行密鑰】
4）在通行密鑰頁面，可以看到您當前已經設置好的所有通行密鑰。您可以點擊下方【添加通行密鑰】按鈕繼續添加新的通行密鑰，您最多可添加 10 個通行密鑰。

如果您有多個通行密鑰，點擊鉛筆形狀的修改按鈕，您可以對通行密鑰進行名稱修改，方便您管理這些通行密鑰。

如果您不打算繼續使用或者想要刪除多餘的通行密鑰，點擊最右側的刪除按鈕，您將刪除所選的通行密鑰。


2.3 如何設置通行密鑰應用場景


1）在通行密鑰頁面，點擊右上角的設置【⚙️】按鈕。
2）勾選您要選擇的應用場景，點擊【保存】。
3）進行 2FA 驗證，填寫對應的驗證碼，點擊【確認】即可完成。


3. 如何使用通行密鑰


3.1 使用通行密鑰進行提幣


我們依舊以 iOS 版本 App 端提幣為例，為您進行操作演示。

1）打開 MEXC App 並登錄賬號，點擊右下角的【資產】按鈕
2）在資產頁面選擇【提幣】
3）選擇您要提取的加密貨幣如 USDT，在上方搜索框中輸入 USDT
4）點擊搜索出的結果 USDT 代幣
5）選擇提幣方式為【鏈上提幣】
6）輸入【提幣地址】和【提幣數量】，【選擇提幣網絡】
7）確認無誤後點擊【確認】
8）再次核對您的提幣信息，確認後點擊【確認提幣】


如果您之前已經完成了通行密鑰的設置，在點擊【確認提幣】後，您只需要完成生物認證或輸入密碼即可完成提幣。

如果您之前還未設置過通行密鑰，在點擊【確認提幣】後，將彈出【添加通行密鑰用於提幣】的彈窗。

9）點擊【添加通行密鑰】
10）輸入郵箱或手機驗證碼，輸入谷歌驗證碼後，點擊【確認】，完成生物認證後，通行密鑰創建成功。

通行密鑰創建成功後，您再進行提幣操作時，不再需要輸入 2FA 驗證，只需要完成生物認證或輸入密碼即可完成提幣。


3.2 使用通行密鑰登錄賬號


1）輸入您的 MEXC 綁定郵箱或手機號，點擊【下一步】。
2）完成滑動驗證。
3）完成生物認證登錄 MEXC App。


使用通行密鑰進行登錄或提幣，不僅簡化流程提高效率，而且更加安全，有效防止網絡攻擊，保護您的資產安全。由於通行密鑰是存儲在您自己的設備中，請您務必保管好自己的設備，避免設備丟失造成資產損失。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

搞懂 MEXC 合約資金費率，從此不再為「隱形成本」買單！

搞懂 MEXC 合約資金費率，從此不再為「隱形成本」買單！

您是不是也遇過這樣的情況：合約交易看對了方向，但收益越來越少？帳戶餘額莫名其妙減少？其實您可能忽略了一個關鍵細節——資金費率。在 MEXC 永續合約交易中，資金費率是許多新手忽略卻極為重要的成本變數。今天我們就來一文講透它的本質、計算方式、結算規則以及如何避坑，讓您從此看清「隱含本」的真相。1. 什麼是資金費率？新手必須搞懂的「費用橋樑」資金費率（Funding Rate）是一種用來調節合約市場與

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

如何在 MEXC 交易美股合約

如何在 MEXC 交易美股合約

加密貨幣美股合約指的是一種以合約的形式，將美股（美國上市公司股票）與加密貨幣市場結合的一種金融衍生性商品。它允許投資者使用加密貨幣（如 USDT 等）作為保證金，來交易美股的價格波動，而不需要實際擁有股票本身。1. MEXC 美股合約有何特點1）交易時間從週一 12:00 至週六 12:00（UTC&#43;8），每週 5 天全天候交易。每個交易對頁面均會顯示具體的交易時間，便於投資者合理安排操作

如何使用 MEXC 閃兌限價交易

如何使用 MEXC 閃兌限價交易

閃兌限價功能允許用戶在預設價格下進行資產兌換。當市場價格達到或優於您設定的限價時，系統將自動執行交易，讓您在波動的市場中以理想價格完成兌換。關於 MEXC 閃兌交易，您可以閱讀《什麼是 MEXC 閃兌交易》了解更多詳情。1. 如何使用 MEXC 閃兌限價交易1.1 Web第 1 步：進入閃兌限價頁面開啟並登入 MEXC 官網首頁，在頂部導覽列【現貨交易】中選擇【閃兌】，點選【限價】進入閃兌限價頁面

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金