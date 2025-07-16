



通行密鑰是指一種全新的身份驗證技術，用戶在使用網站或者應用程序的時候無需手動輸入密碼即可登錄在線賬戶。藉助通行密鑰，用戶可以使用指紋、人臉掃描或設備屏鎖設置（例如PIN 碼）等方式登錄賬戶，通行密鑰提供強大有效的保護機制，可防範釣魚式攻擊等威脅。









1.1 無需密碼，簡化登錄：使用指紋、人臉掃描等方式即可直接登錄賬號，簡化登錄方式，避免多次輸入或輸錯密碼等問題。





1.2 提高安全性：通行密鑰基於 FIDO 聯盟和 W3C 標準，採用加密密鑰對來代替密碼，從而顯著提升了安全性。通行密鑰與其所屬的應用程序或網站密切相關，確保用戶不會因被欺詐性應用程序或網站誤導而使用通行密鑰登錄。





1.3 與密碼並存使用：通過通行密鑰登錄，您可以使用自動填充、人臉識別或指紋識別等生物識別技術進行認證，從而實現密碼向通行密鑰的無縫過渡，這種設計使得用戶能夠同時使用密碼和通行密鑰。









目前通行密鑰功能在 MEXC App 端率先上線，目前支持 iOS 16.0.0 或 Android 9.0 及以上版本的手機系統。我們以 iOS 版本 App 端提幣為例，為您進行操作演示。





註：由於受到地區限制或手機自身原因如不支持谷歌服務等，可能有些設備無法使用通行密鑰功能，請您理解。









1）打開 MEXC App 並登錄，點擊 App 首頁左上角【個人頭像】

2）點擊【安全中心】

3）點擊【通行密鑰】

4）在通行密鑰頁面，點擊【添加通行密鑰】

5）輸入郵箱或手機驗證碼，輸入谷歌驗證碼後，點擊【確認】，完成生物認證後，通行密鑰創建成功。













1）打開 MEXC App 並登錄，點擊 App 首頁左上角【個人頭像】

2）點擊【安全中心】

3）點擊【通行密鑰】

4）在通行密鑰頁面，可以看到您當前已經設置好的所有通行密鑰。您可以點擊下方【添加通行密鑰】按鈕繼續添加新的通行密鑰，您最多可添加 10 個通行密鑰。





如果您有多個通行密鑰，點擊鉛筆形狀的修改按鈕，您可以對通行密鑰進行名稱修改，方便您管理這些通行密鑰。





如果您不打算繼續使用或者想要刪除多餘的通行密鑰，點擊最右側的刪除按鈕，您將刪除所選的通行密鑰。













1）在通行密鑰頁面，點擊右上角的設置【⚙️】按鈕。

2）勾選您要選擇的應用場景，點擊【保存】。

3）進行 2FA 驗證，填寫對應的驗證碼，點擊【確認】即可完成。

















我們依舊以 iOS 版本 App 端提幣為例，為您進行操作演示。





1）打開 MEXC App 並登錄賬號，點擊右下角的【資產】按鈕

2）在資產頁面選擇【提幣】

3）選擇您要提取的加密貨幣如 USDT，在上方搜索框中輸入 USDT

4）點擊搜索出的結果 USDT 代幣

5）選擇提幣方式為【鏈上提幣】

6）輸入【提幣地址】和【提幣數量】，【選擇提幣網絡】

7）確認無誤後點擊【確認】

8）再次核對您的提幣信息，確認後點擊【確認提幣】









如果您之前已經完成了通行密鑰的設置，在點擊【確認提幣】後，您只需要完成生物認證或輸入密碼即可完成提幣。





如果您之前還未設置過通行密鑰，在點擊【確認提幣】後，將彈出【添加通行密鑰用於提幣】的彈窗。





9）點擊【添加通行密鑰】

10）輸入郵箱或手機驗證碼，輸入谷歌驗證碼後，點擊【確認】，完成生物認證後，通行密鑰創建成功。





通行密鑰創建成功後，您再進行提幣操作時，不再需要輸入 2FA 驗證，只需要完成生物認證或輸入密碼即可完成提幣。













1）輸入您的 MEXC 綁定郵箱或手機號，點擊【下一步】。

2）完成滑動驗證。

3）完成生物認證登錄 MEXC App。









使用通行密鑰進行登錄或提幣，不僅簡化流程提高效率，而且更加安全，有效防止網絡攻擊，保護您的資產安全。由於通行密鑰是存儲在您自己的設備中，請您務必保管好自己的設備，避免設備丟失造成資產損失。



