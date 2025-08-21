



加密貨幣領域的安全問題，一直是平台和用戶都十分關心的問題。門頭溝事件的影響還未消失，盜幣事件手段層出不窮。MEXC 為了保護用戶的資產安全，提供了兩步驟驗證（2FA）和進階安全設定。









在進階安全設定中，您可以對提幣進行設置，確保個人資產安全。





Web 端





App 端









登入 MEXC ，在首頁右上角【個人頭像】中選擇【安全中心】。滑動頁面，在【進階安全設定】中可以看到【資金安全設置】。









資金安全設置分為【快捷提幣】、【提幣白名單】和【DEX+ 快捷劃轉】三個功能。













打開【快捷提幣】右側的開關按鈕，選擇單筆提幣免驗證的額度，我們這裡以 500 USDT 為例來展示，點擊【確定】









填寫安全驗證資料，點擊【確定】，開啟快捷提幣功能。





注意這裡會根據您個人設置的兩步驟驗證（2FA）進行驗證。圖中顯示的是郵箱驗證和谷歌驗證兩種。









快捷提幣打開後，當您的單筆提幣金額小於 500 USDT 時，將不再進行兩步驟驗證（2FA），將會直接完成提幣。









打開【提幣白名單】右側的開關按鈕，完成安全驗證即可開啟。





需要注意的是，提幣白名單在打開前，允許您提幣至任何地址。當您打開後，您只能提幣到自己白名單地址中。









提幣白名單成功開啟後，點擊【管理白名單地址/聯繫人】跳轉到【提幣地址/聯繫人】設置頁面。









點擊【管理提幣地址/聯繫人】跳轉到常用提幣地址設置頁面。點擊【增加提幣地址】，選擇【普通地址】，填寫幣種、轉帳網絡、提幣地址、地址標簽（選填）資料，勾選【設為白名單地址】，點擊【確定】。









填寫安全驗證資料，點擊【確定】，完成提幣地址添加。同樣這裡會根據您個人設置的兩步驟驗證（2FA）進行驗證。









如果您想批量添加多個地址為白名單地址，您可以點擊【批量添加地址】。





在批量添加提幣地址頁面中，填寫幣種、轉帳網絡、地址標籤（選填）、提幣地址、Memo/Tag 資料，打開白名單按鈕。所有地址批量添加完成後，點擊【保存】。









白名單安全限制功能：





在提幣白名單打開後，會出現【白名單安全限制功能】的選項。需要注意的是：

開啟該功能後，提幣至新添加的白名單地址，需等待 24 小時；

開啟該功能後，再次關閉該功能時，您的帳戶需等待 24 小時才可提幣；

為保障您的資金安全，推薦開啟該功能。













點擊【DEX+ 快捷劃轉】右側的開關按鈕，輸入單筆免驗證劃轉額度（1-2000 USDT，例如 200 USDT），然後點擊【確定】。





填寫安全驗證資料，點擊【確定】，即可開啟 DEX+ 快捷劃轉功能。





功能開啟後，DEX+ 帳戶與現貨帳戶之間的主鏈幣小額劃轉將不需要任何安全驗證。













點擊 App 左上角的【個人頭像】，選擇【安全中心】，滑動頁面至最下方，選擇【資產安全設置】













1）點擊【白名單】右側開啟按鈕，填寫兩步驟驗證的驗證碼後，白名單功能開啟。打開後您只能提幣到白名單帳戶中，其他地址無法提幣。





2）如果您還沒有白名單地址，點擊下方【提幣地址管理】進入添加白名單地址的頁面。





3）點擊【添加地址】。





4）在搜索框輸入您想要添加到幣種，我們以 MX 為例。





5）填寫幣種、地址、網絡等資料，勾選【添加到白名單】，點擊【確認添加】完成。









點擊【快捷提幣】右側開啟按鈕，選擇免驗證的額度，點擊【確認】，填寫兩步驟驗證的驗證碼後，快捷提幣功能開啟。圖片中顯示設置了 500 USDT 的免驗證額度。





快捷提幣功能開啟後，您每次提現小於 500 USDT 將不再收到驗證，可以實現快速提幣。













點擊【DEX+ 快捷劃轉】右側的開關按鈕，輸入單筆免驗證劃轉額度（1-2000 USDT，例如 200 USDT），然後點擊【確定】。





填寫安全驗證資料，點擊【確定】，即可開啟 DEX+ 快捷劃轉功能。





功能開啟後，DEX+ 帳戶與現貨帳戶之間的主鏈幣小額劃轉將不需要任何安全驗證。













如果您提幣相對頻繁，提幣設置會提高您的效率且能夠有效保護資產安全。





快捷提幣的功能能夠讓您在一定資金範圍內提現不需要進行 2FA 驗證，快速發起提幣。配合提幣地址白名單的使用，您可以對經常用到的一些地址快速提幣，不用每次複製這些地址。只需要在設置白名單時，自己標記好這些地址名稱即可。





具體到現實的使用場景中，如果您有長期定投的習慣，您可以在 MEXC 平台購買您定投的代幣，然後通過白名單快速提幣到自己的不同理財地址。如果您經常小額給一些地址轉帳，如給一些合作人員支付薪水，使用快捷提幣功能也能幫您提高效率。





免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。







