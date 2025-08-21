加密貨幣領域的安全問題，一直是平台和用戶都十分關心的問題。門頭溝事件的影響還未消失，盜幣事件手段層出不窮。MEXC 為了保護用戶的資產安全，提供了兩步驟驗證（2FA）和進階安全設定。 當您發起提幣時，需要輸入郵箱驗證碼、手機驗證碼、谷歌驗證碼，這些都屬於兩步驟驗證（2FA）中的安全保護方式。為了保護您的帳戶安全，建議至少開啟一個雙重認證。如果您想了解如何設置谷歌驗證碼，可以閱讀內容《綁定谷歌驗證碼加密貨幣領域的安全問題，一直是平台和用戶都十分關心的問題。門頭溝事件的影響還未消失，盜幣事件手段層出不窮。MEXC 為了保護用戶的資產安全，提供了兩步驟驗證（2FA）和進階安全設定。 當您發起提幣時，需要輸入郵箱驗證碼、手機驗證碼、谷歌驗證碼，這些都屬於兩步驟驗證（2FA）中的安全保護方式。為了保護您的帳戶安全，建議至少開啟一個雙重認證。如果您想了解如何設置谷歌驗證碼，可以閱讀內容《綁定谷歌驗證碼
新手學院/新手指南/操作指南/如何進行提幣設置

如何進行提幣設置

2025年8月21日MEXC
0m
#初階#新手入門
RWAX
APP$0.0009118+15.65%
Tagger
TAG$0.0005233-0.20%
MX Token
MX$2.1871+1.77%

加密貨幣領域的安全問題，一直是平台和用戶都十分關心的問題。門頭溝事件的影響還未消失，盜幣事件手段層出不窮。MEXC 為了保護用戶的資產安全，提供了兩步驟驗證（2FA）和進階安全設定。

當您發起提幣時，需要輸入郵箱驗證碼、手機驗證碼、谷歌驗證碼，這些都屬於兩步驟驗證（2FA）中的安全保護方式。為了保護您的帳戶安全，建議至少開啟一個雙重認證。如果您想了解如何設置谷歌驗證碼，可以閱讀內容《綁定谷歌驗證碼》。

在進階安全設定中，您可以對提幣進行設置，確保個人資產安全。

Web 端

App 端

1. 如何進行提幣設置：Web


登入 MEXC ，在首頁右上角【個人頭像】中選擇【安全中心】。滑動頁面，在【進階安全設定】中可以看到【資金安全設置】。


資金安全設置分為【快捷提幣】、【提幣白名單】和【DEX+ 快捷劃轉】三個功能。


1.1 快捷提幣


打開【快捷提幣】右側的開關按鈕，選擇單筆提幣免驗證的額度，我們這裡以 500 USDT 為例來展示，點擊【確定】


填寫安全驗證資料，點擊【確定】，開啟快捷提幣功能。

注意這裡會根據您個人設置的兩步驟驗證（2FA）進行驗證。圖中顯示的是郵箱驗證和谷歌驗證兩種。


快捷提幣打開後，當您的單筆提幣金額小於 500 USDT 時，將不再進行兩步驟驗證（2FA），將會直接完成提幣。

1.2 提幣白名單


打開【提幣白名單】右側的開關按鈕，完成安全驗證即可開啟。

需要注意的是，提幣白名單在打開前，允許您提幣至任何地址。當您打開後，您只能提幣到自己白名單地址中。


提幣白名單成功開啟後，點擊【管理白名單地址/聯繫人】跳轉到【提幣地址/聯繫人】設置頁面。


點擊【管理提幣地址/聯繫人】跳轉到常用提幣地址設置頁面。點擊【增加提幣地址】，選擇【普通地址】，填寫幣種、轉帳網絡、提幣地址、地址標簽（選填）資料，勾選【設為白名單地址】，點擊【確定】。


填寫安全驗證資料，點擊【確定】，完成提幣地址添加。同樣這裡會根據您個人設置的兩步驟驗證（2FA）進行驗證。


如果您想批量添加多個地址為白名單地址，您可以點擊【批量添加地址】。

在批量添加提幣地址頁面中，填寫幣種、轉帳網絡、地址標籤（選填）、提幣地址、Memo/Tag 資料，打開白名單按鈕。所有地址批量添加完成後，點擊【保存】。


白名單安全限制功能：

在提幣白名單打開後，會出現【白名單安全限制功能】的選項。需要注意的是：
  • 開啟該功能後，提幣至新添加的白名單地址，需等待 24 小時；
  • 開啟該功能後，再次關閉該功能時，您的帳戶需等待 24 小時才可提幣；
  • 為保障您的資金安全，推薦開啟該功能。


1.3 DEX+ 快捷劃轉


點擊【DEX+ 快捷劃轉】右側的開關按鈕，輸入單筆免驗證劃轉額度（1-2000 USDT，例如 200 USDT），然後點擊【確定】。

填寫安全驗證資料，點擊【確定】，即可開啟 DEX+ 快捷劃轉功能。

功能開啟後，DEX+ 帳戶與現貨帳戶之間的主鏈幣小額劃轉將不需要任何安全驗證。


2. 如何進行提幣設置：App


點擊 App 左上角的【個人頭像】，選擇【安全中心】，滑動頁面至最下方，選擇【資產安全設置】


2.1 白名單


1）點擊【白名單】右側開啟按鈕，填寫兩步驟驗證的驗證碼後，白名單功能開啟。打開後您只能提幣到白名單帳戶中，其他地址無法提幣。

2）如果您還沒有白名單地址，點擊下方【提幣地址管理】進入添加白名單地址的頁面。

3）點擊【添加地址】。

4）在搜索框輸入您想要添加到幣種，我們以 MX 為例。

5）填寫幣種、地址、網絡等資料，勾選【添加到白名單】，點擊【確認添加】完成。


白名單安全限制功能：

在提幣白名單打開後，會出現【白名單安全限制功能】的選項。需要注意的是：
  • 開啟該功能後，提幣至新添加的白名單地址，需等待 24 小時；
  • 開啟該功能後，再次關閉該功能時，您的帳戶需等待 24 小時才可提幣；
  • 為保障您的資金安全，推薦開啟該功能。

2.2 快捷提幣


點擊【快捷提幣】右側開啟按鈕，選擇免驗證的額度，點擊【確認】，填寫兩步驟驗證的驗證碼後，快捷提幣功能開啟。圖片中顯示設置了 500 USDT 的免驗證額度。

快捷提幣功能開啟後，您每次提現小於 500 USDT 將不再收到驗證，可以實現快速提幣。


2.3 DEX+ 快捷劃轉


點擊【DEX+ 快捷劃轉】右側的開關按鈕，輸入單筆免驗證劃轉額度（1-2000 USDT，例如 200 USDT），然後點擊【確定】。

填寫安全驗證資料，點擊【確定】，即可開啟 DEX+ 快捷劃轉功能。

功能開啟後，DEX+ 帳戶與現貨帳戶之間的主鏈幣小額劃轉將不需要任何安全驗證。


3. 提幣設置有什麼用


如果您提幣相對頻繁，提幣設置會提高您的效率且能夠有效保護資產安全。

快捷提幣的功能能夠讓您在一定資金範圍內提現不需要進行 2FA 驗證，快速發起提幣。配合提幣地址白名單的使用，您可以對經常用到的一些地址快速提幣，不用每次複製這些地址。只需要在設置白名單時，自己標記好這些地址名稱即可。

具體到現實的使用場景中，如果您有長期定投的習慣，您可以在 MEXC 平台購買您定投的代幣，然後通過白名單快速提幣到自己的不同理財地址。如果您經常小額給一些地址轉帳，如給一些合作人員支付薪水，使用快捷提幣功能也能幫您提高效率。

免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、諮詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC 新手學院僅提供資料參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。


熱門文章

什麼是 MEXC 市場異動數據

什麼是 MEXC 市場異動數據

1. 什麼是市場異動數據MEXC 市場異動數據實時監測並展示特定時間段內價格大幅波動的交易對資訊。透過追蹤各幣種的價格變動狀態和關鍵指標，幫助交易者快速發現潛在交易機會，提升交易決策效率。不同的市場事件將會觸發不同的交易對狀態。下表匯總了您在市場異動榜上可能看到的狀態及其對應的觸發條件。狀態將按照由近及遠的時間順序排列。狀態類型過程市場行情新高今日新高24 小時內過去 1 分鐘的最高價格 &#61

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

什麼是 Aria Protocol？一文讀懂首個將音樂 IP 版權代幣化的 Web3 協議

TL;DR1）Aria Protocol 透過將音樂版權轉化為可交易的代幣，讓一般人也能投資先前僅限機構的 IP 資產。2）Aria Protocol 已籌集 1,095 萬美元，吸引超 4,300 名投資者參與，由 Halborn 等機構完成安全審計。3）Aria Protocol 未來將支援可程式 IP，透過智慧合約實現歌曲混音等衍生創作的自動化授權與收益分配。1. 什麼是 Aria Prot

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊是好的投資標的嗎？完整分析與專家指南

以太坊在2025年7月暴漲50%,突破3,800美元大關,吸引全球投資者的目光。如果您正在思考以太坊現在是否值得投資,您並不孤單。隨著分析師預測年底可能突破6,500美元,以及機構資金創紀錄地湧入,這個全球第二大加密貨幣正掀起熱烈討論。 但聰明的投資意味著要看穿炒作。本分析深入探討以太坊目前的基本面、專家價格預測,以及可能影響您投資決策的真實因素。 做出明智的投資決策: 本分析專注於以太坊的投資潛

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

Ethereum與Bitcoin、Solana、Cardano、Polkadot、XRP、Litecoin、WETH完整加密貨幣比較指南

在Ethereum和其他加密貨幣之間做選擇可能讓人感到不知所措。隨著Bitcoin突破$119,469美元，Ethereum交易價格在$4,273美元，投資者都在問哪種數位資產在2025年提供最佳機會。 本指南詳細分析ETH與Bitcoin、Solana、Cardano、XRP、Litecoin、WETH和Polkadot的比較。您將了解關鍵差異、性能指標，以及哪種加密貨幣可能符合您的投資目標。

熱門加密動態

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

DOGE價格預測與深度分析：2030年能漲到50 USDT嗎？

核心要點DOGE（狗狗幣）是2013年誕生的工作量證明加密貨幣，最初作爲玩笑幣創立歷史價格波動：從2015年的$0.0001到2021年$0.73的歷史最高點專家預測2030年價格區間爲$0.20至$3.03，遠低於$50目標由於市值限制，2030年達到$50的可能性極低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手續費和100%儲備金保障 加密貨幣市場見證了無數令人驚歎的變革，而狗狗幣（DOGE）無

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

什麼是Dropee？答題遊戲完全指南：每日一題賺取加密貨幣空投獎勵

核心要點（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增長最快的加密貨幣答題遊戲，每天一題，答對獲獎通過連擊獎勵機制，保持答題連勝可獲得更高積分和空投資格遊戲結合了區塊鏈教育與"點擊賺取"模式，預計在2025年11月推出代幣掌握答題策略和參與社區，可大幅提升獲得DROPEE代幣空投的機會與MEXC交易所合作，爲用戶提供安全可靠的加密貨幣交易環境 什麼是Dropee？揭祕Teleg

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

Solana（SOL）價格預測：2025-2030會漲到1000 USDT嗎?

核心要點Solana (SOL) 於2020年3月推出時價格約爲0.22美元，並在2025年1月達到294.33美元的歷史最高點2030年價格預測範圍從保守估計的436美元到看漲預測超過1,200美元區塊鏈技術創新如歷史證明機制使SOL每秒可處理65,000+筆交易DeFi採用、機構投資和網絡升級等多重因素將影響長期加密貨幣價格走勢MEXC爲SOL提供最全面的交易體驗，零手續費交易和強大的流動性引

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

一文讀懂什麼是隱私幣：保護你的加密貨幣交易隱私

核心要點隱私幣通過先進的加密技術隱藏交易細節，比比特幣提供更強的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市場上領先的隱私幣項目2023年至2025年間，Monero和Zcash的交易量增長了20%2025年末，Zcash價格從50美元以下暴漲至650美元MEXC提供業內最全面的隱私幣交易對，擁有頂級流動性和100%儲備金保障前言你有沒有想過，比特幣真的匿名嗎？很多人

相關文章

帳號相關常見問題匯總

帳號相關常見問題匯總

1. 帳號登入問題1.1 手機號、郵箱均無法使用時，如何登入帳號如果記得帳號登入密碼：Web：在官網註冊登入- 頁面，輸入帳號和密碼後，點選首頁右上角【人像圖標】-【安全中心】- 手機/郵箱驗證右側的【修改】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。App：進入登入頁面，輸入帳號和密碼後點選首頁左上角【人像圖標】-【安全中心】-【綁定手機/綁定郵箱】-【安全項丟失】，按照頁面的提示進行操作。如果忘

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

什麼是強制平倉？一次看懂原理、價格計算與風險控制方法

1. 什麼是強制平倉（爆倉）？最常發生在什麼時候？強制平倉（又稱「爆倉」）是指當帳戶保證金比例降至維持保證金水平時，交易平台會強制平掉您的倉位，以防止虧損進一步擴大。通俗來說，就是當市場價格劇烈波動、帳戶資金不足以維持當前倉位時，系統會立即強行賣出（做多時）或買入（做空時）您的持倉，以保障平台資金安全和市場穩定。這種情況在加密貨幣合約交易和槓桿交易中最常見，尤其是在高波動行情下。例如，當資產價格急

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

MEXC 質押借幣新業務正式上線！

質押借幣是 MEXC 推出的加密貨幣借款方案。質押借幣是指質押一種加密貨幣借入另外一種加密貨幣，用於交易現貨、衍生品或投入理財以獲取更高收益，也可用於提幣。目前 MEXC 的質押借幣業務已經正式上線，您可以前往 MEXC 官網進行參與體驗。安全借款，快速便捷，讓您隨心所欲配置管理自己加密資產，無論是資金周轉還是用於投資，MEXC 的借款解決方案都將滿足您的需求。如何參與質押借幣目前質押借幣功能支援

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

什麼是預測合約？一種簡單快捷的合約交易方式

加密貨幣合約交易以其高槓杆和多空雙向獲利的能力吸引了無數投資者，但其複雜的機制——保證金、槓桿、強平價格等，也讓許多新手望而卻步。爲了降低衍生品交易的門檻，MEXC 創新性地推出了「預測合約」。它摒棄了傳統合約的複雜性，將交易迴歸到最核心的本質：判斷漲跌。*BTN-開啓您的合約交易之旅&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT *1. 什麼是

註冊MEXC帳號
註冊 & 獲得高達10,000 USDT獎金