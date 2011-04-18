""瑞波幣是Ripple網路的基礎貨幣，它可以在整個ripple網路中流通，總數量為1000億，並且隨著交易的增多而逐漸減少，瑞波幣的運營公司為Ripple Labs（其前身為OpenCoin）。 瑞波幣是ripple系統中唯一的通用貨幣，其不同於ripple系統中的其他貨幣，其他貨幣比如CNY、USD不能跨網關提現的，換句話說，A網關發行的CNY只能在A網關提現，若想在B網關提現，必須通過ripple系統的掛單功能轉化為B網關的CNY才可以到B網關提現。而瑞波幣完全沒有這方面的限制，它在ripple系統內是通用的。 瑞波幣（XRP）和比特幣一樣都是基於數學和密碼學的數字貨幣，但是與比特幣沒有真正的用途不同，XRP在Ripple系統中有主要橋樑貨幣和有保障安全的功能，其中保障安全的功能是不可或缺的，這要求參與這個協議的網關都必須持有少量XRP。""