如何設置MEXC防釣魚碼









防釣魚碼是用戶自己設置的一串字符，能夠幫助用戶識別仿冒 MEXC 的網站或者郵件。





成功設置防釣魚碼後，由 MEXC 官方平臺發出的郵件都會附帶有防釣魚碼標識。若未顯示或顯示不正確，則說明您可能收到了詐騙份子發出的釣魚郵件。













打開 MEXC 官網並登錄，選擇右上角【個人頭像】中的【安全中心】。





在安全中心頁面向下滑動，在進階安全設定中您可以看到防釣魚碼，點擊右側的【設置】按鈕開始設置。









輸入不含特殊字符的 1 到 6 位字符作為您的防釣魚碼，點擊【確定】完成防釣魚碼的設置。注意不要把常用密碼設置為防釣魚碼。





在設置防釣魚碼的下方，會有相關圖例展示您設置好的防釣魚碼出現在郵件的位置，您可以查看自己的郵件進行比對確認。













1）打開 MEXC App 並登錄，選擇左上角【個人頭像】。





2）點擊【安全中心】。





3）點擊【防釣魚碼】。





4）閱讀溫馨提示後，點擊【確認】按鈕。





5）輸入不含特殊字符的 1 到 6 位字符作為您的防釣魚碼，點擊【確認】完成防釣魚碼的設置。注意不要把常用密碼設置為防釣魚碼。

















打開 MEXC 官網並登錄，選擇右上角【個人頭像】中的【安全中心】。





在安全中心頁面向下滑動，在進階安全設定中您可以看到防釣魚碼，點擊右側的【修改】按鈕。









在防釣魚碼頁面，您可以看到您當前的防釣魚碼。在下方輸入框中輸入您想要修改的新防釣魚碼，點擊【確定】完成修改。













1）打開 MEXC App 並登錄，選擇左上角【個人頭像】。





2）點擊【安全中心】。





3）點擊【防釣魚碼】。





4）閱讀溫馨提示後，點擊【確認】按鈕。





5）點擊防釣魚碼輸入框，重新輸入您要設置的新防釣魚碼，輸入後點擊【確認】修改完成。









免責聲明：本資料不提供有關投資、稅務、法律、財務、會計、咨詢或任何其他相關服務的建議，也不是購買、出售或持有任何資產的建議。MEXC新手學院僅提供信息參考，不構成任何投資建議，請確保充分了解所涉及的風險並謹慎投資，用戶一切投資行為與本站無關。