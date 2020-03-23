Solana 由前高通、英特爾和 Dropbox 工程師於 2017 年底創立，是一種單鏈、委託權益證明協議，其重點是在不犧牲去中心化或安全性的情況下提供可擴展性。 Solana 協議旨在促進去中心化應用程序 (DApp) 的創建。 Solana 擴展解決方案的核心是一個名為歷史證明 (PoH) 的去中心化時鐘，旨在解決分佈式網絡中的時間問題，在這種情況下，沒有單一、可信的時間來源。由於創新的混合共識模型，Solana 引起了小交易者和機構交易者的關注。 Solana 基金會的一個重要重點是讓去中心化金融更大規模地可用。截至 2021 年 9 月，Solana 在 CoinMarketCap 排名中排名第 7。