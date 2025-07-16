六種方法讓賬戶更安全





本文章將介紹多種簡單的賬戶保護措施以及一些必須養成的優良習慣。









您需要為您在互聯網上的所有賬戶設置不同的高強度密碼。數字貨幣交易平臺賬戶等資產儲蓄賬戶更應嚴加保護。強烈建議您的密碼長度應超過八個字符，同時包含大小寫字母、數字和特殊字符。





設置高強度密碼只是良好的開始，並不意味著以後賬戶沒有風險。網絡攻擊者企圖通過各種方式盜取密碼，定期更改密碼是保護賬戶安全的良好習慣。





請註意，MEXC 賬戶密碼一旦更改，則在未來 24 小時內無法提取資金。這樣可以防止潛在攻擊者通過更改密碼盜取受害者的資金。













在 2FA 驗證中，除了谷歌驗證器外，還包括郵箱驗證或手機驗證。使用郵箱賬號的登錄用戶，建議您妥善保管郵箱密碼，增強郵箱本身的安全驗證手段，防止郵箱被盜，進而影響到您的賬戶安全性。





您可以在最近登陸記錄中檢查賬戶的登陸設備記錄。如果發現陌生或不再使用的設備，請將其刪除。您還可以檢查賬戶登陸的 IP 地址以及登錄時間。如果發現任何可疑登陸，請立即凍結賬戶。









您的賬戶擁有一項名為提現設置的安全功能。它允許用戶設定可以提取資金的白名單錢包地址。開啟白名單功能後，您只能提現至白名單中的地址。









網絡釣魚是不法分子企圖冒充他人或企業騙取個人信息的網絡攻擊手段。這也是目前最常見的攻擊方式，您應時刻保持警惕。





推薦您將 MEXC 官網保存至瀏覽器書簽，避免每次登錄時手動輸入地址。如果尚未將 MEXC 官網加入書簽，您可添加以下鏈接： https://www.mexc.com 。這項簡單的措施可以屏蔽許多虛假的 MEXC 網站，防止其誘騙您輸入賬戶信息。





同時也建議您使用防釣魚碼功能，您可以設置獨一無二的代碼，系統會自動的將其植入 MEXC 發送的郵件中。啟用防釣魚碼後，即可根據其判斷收到的通知郵件是否真實可信。









MEXC API 是一種幫助更高級的交易者最大程度的使用 MEXC 交易引擎。





然而，使用API密鑰時需要同外部應用程序共享數據，同樣存在一定風險。因此，在使用 MEXC API 時，應考慮基於 IP 地址的訪問限製。只有加入白名單的 IP 地址擁有訪問權限。此外，API 密鑰也應定期更新，避免外泄。



