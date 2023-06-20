合約交易操作指南（App端）















3.2 設置【保證金模式】

1. 【逐倉】：訂單觸發時，每個訂單的倉位是獨立計算的；如果需要補倉，即使您在其它逐倉賬戶或者全倉賬戶下有足夠的資產，也不會對該交易對自動補倉，需要您手工補倉；

例如：逐倉模式下，一位用戶合約賬戶有 1000 USDT，只使用 200 USDT 作為初始保證金，開了一個BTC多單，當該用戶遭遇強平時，他只會損失 200 USDT，而不會損失賬戶全部 USDT 資產。

2. 【全倉】：全倉模式下，您是使用相對應結算幣種裡所有的可用餘額作為倉位保證金來維持倉位，避免強平。在這種保證金模式下，當資產淨值不足以滿足維持保證金需求時，強制平倉將被觸發。如果倉位被強制平倉，您將損失所對應幣種裡所有的資產；

例如：全倉模式下，一位用戶合約賬戶有 1000 USDT，同樣只使用 200 USDT 作為初始保證金，開了一個BTC多單，當該用戶遭遇強平時，他將會損失賬戶全部 USDT資產；

3. 【保證金模式】和已持倉以及掛單的生效關係：調整後的保證金模式對已持倉和掛單不生效。

3.2.1 設置路徑

1. 點擊合約交易頁面左上方“逐倉”圖標；

2. 左右滑動選擇相應的保證金模式：【逐倉】或【全倉】；

3. 勾選【全部合約同時生效】；

4. 點擊【確認】。

















【高級模式】下，您可以分別在多空兩個UI下設置【逐倉】/【全倉】和槓桿倍數；















































