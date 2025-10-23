Thông tin giá theo USD của teleBTC (TELEBTC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 106,272 Cao nhất 24H $ 108,929 ATH $ 129,019 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.06% Biến động giá (1D) -0.27% Biến động giá (7 ngày) -3.16%

Giá thời gian thực của teleBTC (TELEBTC) là $108,042. Trong 24 giờ qua, TELEBTC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 106,272 và cao nhất là $ 108,929, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TELEBTC là $ 129,019, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TELEBTC đã biến động -0.06% trong 1 giờ qua, -0.27% trong 24 giờ và -3.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường teleBTC (TELEBTC)

Vốn hóa thị trường $ 638.11K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 638.11K Nguồn cung lưu thông 5.91 Tổng cung 5.90667267

Vốn hoá thị trường hiện tại của teleBTC là $ 638.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TELEBTC là 5.91, với tổng nguồn cung là 5.90667267. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 638.11K.