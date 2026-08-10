Giá SpookySwap hôm nay

Giá SpookySwap (BOO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00595362, biến động 3.04% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOO sang USD là $ 0.00595362 mỗi BOO.

SpookySwap hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 43,219, với nguồn cung lưu hành 7.26M BOO. Trong vòng 24 giờ qua, BOO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00577741 (thấp) đến $ 0.00595402 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.291543, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOO biến động -- trong giờ qua và +9.28% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 26.61.

Thông tin thị trường SpookySwap (BOO)

Vốn hóa thị trường $ 43.22K$ 43.22K $ 43.22K Khối lượng (24H) $ 26.61$ 26.61 $ 26.61 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 43.22K$ 43.22K $ 43.22K Nguồn cung lưu thông 7.26M 7.26M 7.26M Tổng cung 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001

Vốn hoá thị trường hiện tại của SpookySwap là $ 43.22K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 26.61. Nguồn cung lưu hành của BOO là 7.26M, với tổng nguồn cung là 7259209.704704001. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 43.22K.