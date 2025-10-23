Thông tin giá theo USD của Nirvana ANA (ANA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 4.25 Cao nhất 24H $ 4.35 ATH $ 5.22 Giá thấp nhất $ 3.9 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) -1.50% Biến động giá (7 ngày) +1.10%

Giá thời gian thực của Nirvana ANA (ANA) là $4.28. Trong 24 giờ qua, ANA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 4.25 và cao nhất là $ 4.35, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ANA là $ 5.22, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 3.9.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANA đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, -1.50% trong 24 giờ và +1.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nirvana ANA (ANA)

Vốn hóa thị trường $ 32.69M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 32.69M Nguồn cung lưu thông 7.64M Tổng cung 7,635,557.444492

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nirvana ANA là $ 32.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ANA là 7.64M, với tổng nguồn cung là 7635557.444492. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 32.69M.