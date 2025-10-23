Thông tin giá theo USD của Helix (HELIX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0000592 Thấp nhất 24H $ 0.00006303 Cao nhất 24H $ 0.000678 ATH $ 0.00005636 Giá thấp nhất Biến động giá (1 giờ) -1.90% Biến động giá (1D) -0.19% Biến động giá (7 ngày) -3.02%

Giá thời gian thực của Helix (HELIX) là $0.0000605. Trong 24 giờ qua, HELIX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0000592 và cao nhất là $ 0.00006303, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HELIX là $ 0.000678, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00005636.

Về hiệu suất ngắn hạn, HELIX đã biến động -1.90% trong 1 giờ qua, -0.19% trong 24 giờ và -3.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Helix (HELIX)

Vốn hóa thị trường $ 60.50K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 60.50K Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Helix là $ 60.50K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HELIX là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 60.50K.