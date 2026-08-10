Frame là một L2 của Ethereum được thiết kế để mở rộng việc áp dụng NFT trong toàn bộ hệ sinh thái Ethereum. Frame tương đương với EVM và hỗ trợ tất cả các công cụ hiện có của Ethereum, bao gồm MetaMask, Foundry, Hardhat và nhiều công cụ khác nữa.

Giá hiện tại của FRAME là bao nhiêu?

FRAME có giá ₫, biến động 0.31% trong ngày hôm nay.

Cộng đồng FRAME đang phát triển nhanh đến mức nào?

Hiện tại có -- người nắm giữ, và sự gia tăng số lượng này thường cho thấy mức độ áp dụng ngày càng cao, cộng đồng mở rộng và sự tham gia sâu rộng hơn vào mạng lưới.

Nhu cầu ảnh hưởng thế nào đến giá của FRAME?

Nhu cầu bị tác động bởi các trường hợp sử dụng, điều kiện thị trường, tâm lý nhà đầu tư cũng như vai trò của nó trong lĩnh vực Launchpad,Base Ecosystem. Nhu cầu cao hơn có thể đẩy nhanh biến động giá trong những giai đoạn khối lượng giao dịch lớn.

Khối lượng giao dịch của FRAME hôm nay là bao nhiêu?

Nó đã tạo ra khối lượng giao dịch ₫--, cho thấy sự tham gia tích cực và thanh khoản thị trường lành mạnh.

FRAME so với hiệu suất lịch sử ra sao?

Mức cao nhất mọi thời đại (ATH) của nó là ₫82.93146307946380000 và mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) là ₫, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các chu kỳ hiệu suất trước đây.

Số lượng token đang lưu hành là bao nhiêu?

Có 1000000000.0 token đang lưu hành, ảnh hưởng đến tính sẵn có, vốn hóa thị trường và định giá dài hạn.