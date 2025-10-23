Thông tin giá theo USD của Yunai by Virtuals (YUNAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00205019 Cao nhất 24H $ 0.00230253 ATH $ 0.00559535 Giá thấp nhất $ 0.00164325 Biến động giá (1 giờ) -0.03% Biến động giá (1D) -6.97% Biến động giá (7 ngày) -9.38%

Giá thời gian thực của Yunai by Virtuals (YUNAI) là $0.00213533. Trong 24 giờ qua, YUNAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00205019 và cao nhất là $ 0.00230253, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của YUNAI là $ 0.00559535, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00164325.

Về hiệu suất ngắn hạn, YUNAI đã biến động -0.03% trong 1 giờ qua, -6.97% trong 24 giờ và -9.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Yunai by Virtuals (YUNAI)

Vốn hóa thị trường $ 2.14M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.14M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Yunai by Virtuals là $ 2.14M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của YUNAI là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.14M.