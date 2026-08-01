Giá PRXVT by Virtuals hôm nay

Giá PRXVT by Virtuals (PRXVT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00179629, biến động 3.70% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PRXVT sang USD là $ 0.00179629 mỗi PRXVT.

PRXVT by Virtuals hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,795,941, với nguồn cung lưu hành 623.96M PRXVT. Trong vòng 24 giờ qua, PRXVT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00165473 (thấp) đến $ 0.0018538 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0114515, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PRXVT biến động -0.84% trong giờ qua và -16.40% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.77K.

Thông tin thị trường PRXVT by Virtuals (PRXVT)

Vốn hóa thị trường $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Khối lượng (24H) $ 7.77K$ 7.77K $ 7.77K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Nguồn cung lưu thông 623.96M 623.96M 623.96M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của PRXVT by Virtuals là $ 1.80M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.77K. Nguồn cung lưu hành của PRXVT là 623.96M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.80M.