Giá Merrymen by Virtuals hôm nay

Giá Merrymen by Virtuals (MERRYMEN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 18.11% trong 24 giờ qua. Tỷ giá MERRYMEN sang USD là $ 0 mỗi MERRYMEN.

Merrymen by Virtuals hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 22,107, với nguồn cung lưu hành 1.00B MERRYMEN. Trong vòng 24 giờ qua, MERRYMEN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MERRYMEN biến động +1.68% trong giờ qua và -50.30% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Merrymen by Virtuals (MERRYMEN)

Vốn hóa thị trường $ 22.11K$ 22.11K $ 22.11K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 22.11K$ 22.11K $ 22.11K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Merrymen by Virtuals là $ 22.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MERRYMEN là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 22.11K.