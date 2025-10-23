Thông tin giá theo USD của Axelrod by Virtuals (AXR)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00327031 Cao nhất 24H $ 0.004072 ATH $ 0.04937155 Giá thấp nhất $ 0.00163668 Biến động giá (1 giờ) -0.19% Biến động giá (1D) -3.19% Biến động giá (7 ngày) +3.07%

Giá thời gian thực của Axelrod by Virtuals (AXR) là $0.00336548. Trong 24 giờ qua, AXR được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00327031 và cao nhất là $ 0.004072, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AXR là $ 0.04937155, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00163668.

Về hiệu suất ngắn hạn, AXR đã biến động -0.19% trong 1 giờ qua, -3.19% trong 24 giờ và +3.07% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Axelrod by Virtuals (AXR)

Vốn hóa thị trường $ 2.16M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.37M Nguồn cung lưu thông 642.14M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Axelrod by Virtuals là $ 2.16M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AXR là 642.14M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.37M.