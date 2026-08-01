Giá Kindra by virtuals hôm nay

Giá Kindra by virtuals (KINDRA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KINDRA sang USD là $ 0 mỗi KINDRA.

Kindra by virtuals hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 168,891, với nguồn cung lưu hành 1.00B KINDRA. Trong vòng 24 giờ qua, KINDRA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KINDRA biến động +0.06% trong giờ qua và +0.43% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 490.73.

Thông tin thị trường Kindra by virtuals (KINDRA)

Vốn hóa thị trường $ 168.89K$ 168.89K $ 168.89K Khối lượng (24H) $ 490.73$ 490.73 $ 490.73 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 168.89K$ 168.89K $ 168.89K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Kindra by virtuals là $ 168.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 490.73. Nguồn cung lưu hành của KINDRA là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 168.89K.