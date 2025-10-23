Thông tin giá theo USD của MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00180532 $ 0.00180532 $ 0.00180532 Thấp nhất 24H $ 0.00235935 $ 0.00235935 $ 0.00235935 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00180532$ 0.00180532 $ 0.00180532 Cao nhất 24H $ 0.00235935$ 0.00235935 $ 0.00235935 ATH $ 0.00623595$ 0.00623595 $ 0.00623595 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +6.74% Biến động giá (1D) -15.85% Biến động giá (7 ngày) -16.44% Biến động giá (7 ngày) -16.44%

Giá thời gian thực của MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) là $0.00196944. Trong 24 giờ qua, MUTE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00180532 và cao nhất là $ 0.00235935, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MUTE là $ 0.00623595, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MUTE đã biến động +6.74% trong 1 giờ qua, -15.85% trong 24 giờ và -16.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Vốn hóa thị trường $ 787.78K$ 787.78K $ 787.78K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Nguồn cung lưu thông 400.00M 400.00M 400.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của MUTE SWAP by Virtuals là $ 787.78K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MUTE là 400.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.97M.