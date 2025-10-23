Thông tin giá theo USD của Waveform by Virtuals (WAVE)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00486369 $ 0.00486369 $ 0.00486369 Thấp nhất 24H $ 0.00611483 $ 0.00611483 $ 0.00611483 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00486369$ 0.00486369 $ 0.00486369 Cao nhất 24H $ 0.00611483$ 0.00611483 $ 0.00611483 ATH $ 0.01712062$ 0.01712062 $ 0.01712062 Giá thấp nhất $ 0.00486369$ 0.00486369 $ 0.00486369 Biến động giá (1 giờ) -0.08% Biến động giá (1D) -2.18% Biến động giá (7 ngày) -24.61% Biến động giá (7 ngày) -24.61%

Giá thời gian thực của Waveform by Virtuals (WAVE) là $0.00545066. Trong 24 giờ qua, WAVE được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00486369 và cao nhất là $ 0.00611483, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WAVE là $ 0.01712062, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00486369.

Về hiệu suất ngắn hạn, WAVE đã biến động -0.08% trong 1 giờ qua, -2.18% trong 24 giờ và -24.61% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Waveform by Virtuals (WAVE)

Vốn hóa thị trường $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.45M$ 5.45M $ 5.45M Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Waveform by Virtuals là $ 5.45M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WAVE là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.45M.