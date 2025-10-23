Thông tin giá theo USD của VPay (VPAY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00263608 Cao nhất 24H $ 0.00317207 ATH $ 0.00796127 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.39% Biến động giá (1D) -7.58% Biến động giá (7 ngày) -49.50%

Giá thời gian thực của VPay (VPAY) là $0.00293159. Trong 24 giờ qua, VPAY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00263608 và cao nhất là $ 0.00317207, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VPAY là $ 0.00796127, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VPAY đã biến động +0.39% trong 1 giờ qua, -7.58% trong 24 giờ và -49.50% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VPay (VPAY)

Vốn hóa thị trường $ 2.93M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.93M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của VPay là $ 2.93M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VPAY là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.93M.