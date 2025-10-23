Thông tin giá theo USD của Freya Protocol (FREYA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.01705903 Cao nhất 24H $ 0.01951573 ATH $ 0.04563979 Giá thấp nhất $ 0.00004021 Biến động giá (1 giờ) -3.25% Biến động giá (1D) -10.50% Biến động giá (7 ngày) +20.86%

Giá thời gian thực của Freya Protocol (FREYA) là $0.01710724. Trong 24 giờ qua, FREYA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01705903 và cao nhất là $ 0.01951573, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FREYA là $ 0.04563979, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00004021.

Về hiệu suất ngắn hạn, FREYA đã biến động -3.25% trong 1 giờ qua, -10.50% trong 24 giờ và +20.86% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Freya Protocol (FREYA)

Vốn hóa thị trường $ 8.58M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 9.41M Nguồn cung lưu thông 500.31M Tổng cung 548,599,973.8588991

Vốn hoá thị trường hiện tại của Freya Protocol là $ 8.58M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FREYA là 500.31M, với tổng nguồn cung là 548599973.8588991. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 9.41M.