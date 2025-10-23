Thông tin giá theo USD của basilica (SN39)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 3.37 $ 3.37 $ 3.37 Thấp nhất 24H $ 3.63 $ 3.63 $ 3.63 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 3.37$ 3.37 $ 3.37 Cao nhất 24H $ 3.63$ 3.63 $ 3.63 ATH $ 15.73$ 15.73 $ 15.73 Giá thấp nhất $ 0.517387$ 0.517387 $ 0.517387 Biến động giá (1 giờ) -0.13% Biến động giá (1D) -2.13% Biến động giá (7 ngày) -9.10% Biến động giá (7 ngày) -9.10%

Giá thời gian thực của basilica (SN39) là $3.42. Trong 24 giờ qua, SN39 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3.37 và cao nhất là $ 3.63, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của SN39 là $ 15.73, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.517387.

Về hiệu suất ngắn hạn, SN39 đã biến động -0.13% trong 1 giờ qua, -2.13% trong 24 giờ và -9.10% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường basilica (SN39)

Vốn hóa thị trường $ 8.64M$ 8.64M $ 8.64M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.64M$ 8.64M $ 8.64M Nguồn cung lưu thông 2.53M 2.53M 2.53M Tổng cung 2,527,009.569218786 2,527,009.569218786 2,527,009.569218786

Vốn hoá thị trường hiện tại của basilica là $ 8.64M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SN39 là 2.53M, với tổng nguồn cung là 2527009.569218786. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.64M.