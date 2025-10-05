Thông tin giá theo USD của ANGL TOKEN (ANGL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00332667 $ 0.00332667 $ 0.00332667 Thấp nhất 24H $ 0.0038331 $ 0.0038331 $ 0.0038331 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00332667$ 0.00332667 $ 0.00332667 Cao nhất 24H $ 0.0038331$ 0.0038331 $ 0.0038331 ATH $ 0.01037575$ 0.01037575 $ 0.01037575 Giá thấp nhất $ 0.0008454$ 0.0008454 $ 0.0008454 Biến động giá (1 giờ) +0.55% Biến động giá (1D) -0.73% Biến động giá (7 ngày) +19.69% Biến động giá (7 ngày) +19.69%

Giá thời gian thực của ANGL TOKEN (ANGL) là $0.00380511. Trong 24 giờ qua, ANGL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00332667 và cao nhất là $ 0.0038331, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ANGL là $ 0.01037575, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0008454.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANGL đã biến động +0.55% trong 1 giờ qua, -0.73% trong 24 giờ và +19.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ANGL TOKEN (ANGL)

Vốn hóa thị trường $ 818.10K$ 818.10K $ 818.10K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.81M$ 3.81M $ 3.81M Nguồn cung lưu thông 215.00M 215.00M 215.00M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ANGL TOKEN là $ 818.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ANGL là 215.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.81M.