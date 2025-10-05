Giá ANGL TOKEN theo thời gian thực hôm nay là 0.00380511 USD. Theo dõi cập nhật giá ANGL sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ANGL dễ dàng ngay trên MEXC.Giá ANGL TOKEN theo thời gian thực hôm nay là 0.00380511 USD. Theo dõi cập nhật giá ANGL sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ANGL dễ dàng ngay trên MEXC.

Logo ANGL TOKEN

Giá ANGL TOKEN (ANGL)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 ANGL sang USD

$0.0038052
$0.0038052
-0.70%1D
USD
Biểu đồ giá ANGL TOKEN (ANGL) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-05 07:35:40 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của ANGL TOKEN (ANGL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.00332667
$ 0.00332667
Thấp nhất 24H
$ 0.0038331
$ 0.0038331
Cao nhất 24H

$ 0.00332667
$ 0.00332667

$ 0.0038331
$ 0.0038331

$ 0.01037575
$ 0.01037575

$ 0.0008454
$ 0.0008454

+0.55%

-0.73%

+19.69%

+19.69%

Giá thời gian thực của ANGL TOKEN (ANGL) là $0.00380511. Trong 24 giờ qua, ANGL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00332667 và cao nhất là $ 0.0038331, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ANGL là $ 0.01037575, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0008454.

Về hiệu suất ngắn hạn, ANGL đã biến động +0.55% trong 1 giờ qua, -0.73% trong 24 giờ và +19.69% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ANGL TOKEN (ANGL)

$ 818.10K
$ 818.10K

--
--

$ 3.81M
$ 3.81M

215.00M
215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ANGL TOKEN là $ 818.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ANGL là 215.00M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.81M.

Lịch sử giá theo USD của ANGL TOKEN (ANGL)

Trong hôm nay, biến động giá của ANGL TOKEN/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của ANGL TOKEN/USD là $ +0.0002333034.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của ANGL TOKEN/USD là $ -0.0004472807.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của ANGL TOKEN/USD là $ -0.003196519909195659.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0-0.73%
30 ngày$ +0.0002333034+6.13%
60 ngày$ -0.0004472807-11.75%
90 ngày$ -0.003196519909195659-45.65%

ANGL TOKEN (ANGL) là gì

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

Nguồn tham khảo ANGL TOKEN (ANGL)

Whitepaper
Website chính thức

Dự đoán giá ANGL TOKEN (USD)

ANGL TOKEN (ANGL) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản ANGL TOKEN (ANGL) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho ANGL TOKEN.

Xem ngay dự đoán giá ANGL TOKEN!

ANGL/Tiền tệ địa phương

Tokenomics của ANGL TOKEN (ANGL)

Hiểu rõ tokenomics của ANGL TOKEN (ANGL) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token ANGL ngay!

Người dùng cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ANGL TOKEN (ANGL)

Hôm nay giá của ANGL TOKEN (ANGL) là bao nhiêu?
Giá ANGL theo thời gian thực bằng USD là 0.00380511 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của ANGL sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của ANGL sang USD là $ 0.00380511. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của ANGL TOKEN là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của ANGL là $ 818.10K USD. Vốn hoá thị trường = giá hiện tại × nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của ANGL là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của ANGL là 215.00M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ANGL là bao nhiêu?
ANGL đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.01037575 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của ANGL là bao nhiêu?
ANGL từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.0008454 USD.
Khối lượng giao dịch của ANGL là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của ANGL là -- USD.
ANGL có tăng giá trong năm nay không?
ANGL có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá ANGL để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-05 07:35:40 (UTC+8)

