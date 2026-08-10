Giá Altcoin hôm nay

Giá Altcoin (ALT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.16% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ALT sang USD là $ 0 mỗi ALT.

Altcoin hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 67,702, với nguồn cung lưu hành 894.54M ALT. Trong vòng 24 giờ qua, ALT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.193011, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ALT biến động -0.93% trong giờ qua và +2.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Altcoin (ALT)

Vốn hóa thị trường $ 67.70K$ 67.70K $ 67.70K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 67.70K$ 67.70K $ 67.70K Nguồn cung lưu thông 894.54M 894.54M 894.54M Tổng cung 894,535,599.801732 894,535,599.801732 894,535,599.801732

Vốn hoá thị trường hiện tại của Altcoin là $ 67.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ALT là 894.54M, với tổng nguồn cung là 894535599.801732. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 67.70K.