Franc CFP, còn được gọi là Franc Thái Bình Dương thuộc Pháp, là đơn vị tiền tệ chính thức ở các lãnh thổ hải ngoại của Pháp, bao gồm Polynésie thuộc Pháp, New Caledonia và Wallis và Futuna. Loại tiền pháp định này đóng vai trò then chốt trong các hoạt động kinh tế của những vùng lãnh thổ này, làm phương tiện trao đổi cho hàng hóa và dịch vụ.

Franc CFP ra đời sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, với mục đích ngăn chặn tình trạng bất ổn kinh tế tại các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Đồng tiền này do Viện phát hành nước ngoài (IEOM), ngân hàng trung ương của các vùng lãnh thổ này phát hành. Là một loại tiền pháp định, Franc CFP không được bảo đảm bởi hàng hóa vật chất như vàng hay bạc, thay vào đó, giá trị của nó được xác định dựa trên sự ổn định kinh tế và uy tín tín dụng của Chính phủ Pháp.

Trong đời sống kinh tế hàng ngày, Franc CFP được sử dụng tương tự như các loại tiền tệ khác. Franc CFP được dùng để mua sắm hàng hóa và dịch vụ, từ những mặt hàng thiết yếu hằng ngày đến các khoản đầu tư quy mô lớn. Đồng tiền này cũng được Chính phủ sử dụng cho các chi tiêu công như xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp các dịch vụ xã hội. Ngoài ra, Franc CFP còn là đơn vị tiền tệ được sử dụng trong các giao dịch thương mại quốc tế với các nước khác.

Tỷ giá hối đoái của Franc CFP được neo vào đồng euro, dưới sự bảo trợ của một thỏa thuận với Chính phủ Pháp. Điều này có nghĩa là giá trị của đồng Franc CFP gắn trực tiếp với diễn biến của đồng euro. Thỏa thuận này mang lại độ ổn định nhất định cho đồng tiền, vì nó giảm thiểu rủi ro biến động mạnh thường thấy ở các tỷ giá hối đoái thả nổi tự do.

Tóm lại, Franc CFP đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Polynésie thuộc Pháp, New Caledonia và Wallis và Futuna. Là một loại tiền pháp định, giá trị của nó không gắn với một hàng hóa vật chất cụ thể mà phụ thuộc vào sự ổn định kinh tế và uy tín tín dụng của Chính phủ Pháp. Việc sử dụng đồng Franc CFP trong các giao dịch hàng ngày, chi tiêu của chính phủ và thương mại quốc tế khiến nó trở thành một phần thiết yếu trong hệ thống kinh tế ở các vùng lãnh thổ này.