MetFi là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) cung cấp quyền truy cập giai đoạn đầu vào các công ty khởi nghiệp Web3 và Metaverse đầy tiềm năng, đồng thời chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng. Đây là một hệ sinh thái tiện ích NFT cho phép người tham gia mua các NFT, qua đó được tiếp cận những dự án có tiềm năng tăng trưởng cao. MetFi đặt mục tiêu trở thành vườn ươm hàng đầu thế giới dành cho các dự án Metaverse, AI và Web3, đồng thời chia sẻ lợi nhuận với cộng đồng của mình.

Giá hiện tại của MetFi là bao nhiêu?

Giá thực tế của MetFi (METFI) là ₫231.25272660918000000 VND. Giá trị định giá theo thời gian thực này được cập nhật liên tục và tổng hợp từ các sàn giao dịch lớn trên thế giới để đảm bảo bạn thấy được tỷ giá thị trường chính xác.

MetFi đang xếp hạng ra sao trên thị trường?

MetFi hiện đang đứng ở vị trí thứ #1920 trên thị trường, với vốn hóa thị trường đạt ₫75835715140.233000000. Vị trí này bị ảnh hưởng bởi độ sâu thanh khoản, nhu cầu chung của nhà đầu tư và nguồn cung token lưu hành.

Nguồn cung lưu hành của METFI là bao nhiêu?

Nguồn cung lưu hành của METFI là 328110816.1111054 token, thể hiện số lượng sẵn có trên thị trường mở. Con số này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thị trường, mức độ khan hiếm và động lực lạm phát dài hạn.

Khoảng giá 24 giờ của MetFi là bao nhiêu?

Trong vòng 24 giờ qua, MetFi đã giao dịch trong khoảng từ ₫225.89508747132000000 (mức thấp 24 giờ) đến ₫231.92447228109000000 (mức cao 24 giờ). Khoảng biến động này giúp các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động lực ngắn hạn và tính bất định của thị trường.

MetFi cách đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất mọi thời đại bao xa?

MetFi từng đạt mức cao nhất mọi thời đại là ₫150096.0537000000, trong khi mức giá thấp nhất từng ghi nhận (ATL) là ₫225.30813290343000000. Những mốc lịch sử này giúp các nhà giao dịch đánh giá tiềm năng giá cả và chu kỳ dài hạn.

Giao dịch của METFI hôm nay sôi động ra sao?

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là ₫--, phản ánh mức độ tham gia của thị trường hiện tại. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ hơn của nhà đầu tư và thanh khoản thị trường sâu hơn.

Điều gì đang ảnh hưởng đến xu hướng gần đây của MetFi?

Diễn biến giá hiện tại, tăng giảm 1.62% trong 24 giờ qua, chịu tác động bởi tâm lý thị trường, hoạt động giao dịch, các yếu tố kinh tế vĩ mô và những cập nhật đặc thù của hệ sinh thái liên quan đến Yield Farming,BNB Chain Ecosystem,Governance. Sự gia tăng đột ngột về khối lượng cũng có thể trở thành chất xúc tác cho những biến động mạnh về giá.