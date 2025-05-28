Сьогоднішня ціна Kill Zero (K0)

Поточна ціна Kill Zero (K0) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 393,82K USD. Ціна K0 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kill Zero:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kill Zero протягом дня — +9,83%

- циркуляційна пропозиція – 7,64B USD

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