Бали прелістингу – це особливий вид премаркет торгівлі, коли команда проєкту ще не визначилася з токеномікою, наприклад, з максимальною пропозицією та іншими деталями. Ці токени спочатку торгуються як бали на основі заздалегідь визначеної максимальної пропозиції. Як тільки команда проєкту офіційно оприлюднить токеноміку, платформа пропорційно скоригує кількість і ціну ваших виконаних ордерів відповідно до фактичної максимальної пропозиції, гарантуючи при цьому, що загальна кількість ордерів залишиться незмінною. Після цього ви зможете переглянути свої скориговані ордери на сторінці премаркет торгівлі і підготуватися до розрахунків.