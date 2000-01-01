Як здійснювати премаркет торгівлю?

1
Створити ордер
Виберіть бажаний токен, клацніть на [Створити ордер] і виберіть [Купити]. Далі введіть кількість і ціну, щоб розмістити ордер на купівлю.
2
Зіставити ордери
Зачекайте, поки ваш ордер буде зіставлено з ордером продавця. Коли продавець прийняв ваш ордер, просто зачекайте, щоб отримати ваші токени під час розрахунку.
3
Розрахунок за ордером
Ви отримаєте токени від продавця під час розрахунку. В іншому випадку платформа поверне вам суму ордера та надасть відповідну компенсацію.
1
Виберіть ордер
Шукайте наявний ордер на продаж на премаркеті MEXC, що відповідає бажаній ціні та кількості токенів.
2
Зіставити ордери
Уважно перегляньте кількість і ціну, потім клацніть на [Купити] і підтвердьте купівлю.
3
Розрахунок за ордером
Якщо продавець завершить розрахунок протягом зазначеного часу, ви отримаєте придбані вами токени. В іншому випадку платформа поверне вам суму ордера та надасть відповідну компенсацію.
1
Створити ордер
Виберіть бажаний токен, клацніть на [Створити ордер] і виберіть [Продати]. Далі введіть кількість і ціну, щоб розмістити ордер на продаж. Надішліть ордер і сплатіть відповідну суму (включаючи забезпечення).
2
Зіставити ордери
Зачекайте, поки ваш ордер буде зіставлено з ордером покупця. Коли покупець прийняв ваш ордер, будьте готові поставити токени протягом розрахункового періоду.
3
Розрахунок за ордером
Переконайтеся, що на вашому спотовому рахунку достатньо токенів для постачання до часу розрахунку. В іншому випадку ваше забезпечення буде втрачено.
1
Виберіть ордер
Шукайте наявний ордер на купівлю на премаркеті MEXC, що відповідає бажаній ціні та кількості токенів.
2
Зіставити ордери
Уважно перегляньте кількість і ціну, потім клацніть на [Продати] та підтвердьте продаж, щоб сплатити відповідну суму (включаючи забезпечення).
3
Розрахунок за ордером
Переконайтеся, що на вашому спотовому рахунку достатньо токенів для постачання до часу розрахунку. В іншому випадку ваше забезпечення буде втрачено.

Поширені запитання

Що таке премаркет торгівля?
Премаркет торгівля на MEXC — це спеціальна позабіржова (OTC) послуга, що дозволяє інвесторам торгувати новими криптотокенами до того, як вони офіційно пройдуть лістинг на біржі. Покупці та продавці можуть зіставляти свої угоди, вибираючи бажані ціни та обсяги. Це надає перевагу першим інвесторам.