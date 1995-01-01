Швидка купівля
Купівля
Продаж
Витрачено
Отримано
Спосіб оплати
Спосіб оплати не знайдено

Різні способи купити криптовалюту на MEXC

MEXC пропонує різноманітні способи оплати, щоб зробити процес купівлі криптовалюти максимально зручним. Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу традиційним способам оплати, таким як кредитні картки, або сучасним варіантам, таким як Apple Pay, MEXC має рішення для вас. Наша гнучка платіжна система розроблена таким чином, щоб задовольнити потреби кожного користувача, дозволяючи вам купувати криптовалюту з легкістю і впевненістю.

Купуйте криптовалюту за допомогою кредитної картки

Купуйте криптовалюту за допомогою кредитної картки

Купуйте криптовалюту миттєво за допомогою кредитної картки. MEXC підтримує як Visa, так і Mastercard, що дозволяє купувати криптовалюту всього у кілька клаців. Просто виберіть суму криптовалюти, яку хочете купити, введіть дані своєї кредитної картки та завершіть транзакцію. Це швидкий, безпечний і зручний спосіб збільшити свій криптопортфель без жодних проблем.

Купуйте криптовалюту через банківський рахунок

Купуйте криптовалюту через банківський рахунок

MEXC дозволяє легко та безпечно купувати криптовалюту безпосередньо з вашого банківського рахунку. Лише кількома клацаннями миші ви можете прив’язати свій акаунт, вибрати криптовалюту, яку бажаєте придбати, і підтвердити транзакцію. Незалежно від того, використовуєте ви місцевий чи міжнародний банк, MEXC підтримує швидкі перекази з мінімальними комісіями. Це забезпечує зручну роботу для користувачів, які хочуть інвестувати у Bitcoin, Ethereum або інші цифрові активи. Насолоджуйтесь зручністю прямих банківських переказів, зберігаючи ваші транзакції в безпеці та надійності.

Купуйте криптовалюту за допомогою MEXC P2P

Купуйте криптовалюту за допомогою MEXC P2P

P2P-платформа MEXC пропонує унікальний спосіб купувати криптовалюту безпосередньо у інших користувачів. Завдяки широкому спектру підтримуваних криптовалют, включаючи Bitcoin і Ethereum, ви можете легко зв'язатися з продавцями, які приймають різні способи оплати, такі як банківські перекази, кредитні картки або навіть електронні гаманці. P2P-платформа MEXC розроблена з думкою про безпеку і включає в себе послугу умовного депонування, яка захищає як покупців, так і продавців протягом усього процесу транзакції. Відчуйте свободу торгівлі на ваших умовах, насолоджуючись безперешкодним процесом купівлі.

Купуйте криптовалюту через сторонні платіжні системи

Купуйте криптовалюту через сторонні платіжні системи

Купуйте криптовалюту через сторонні платіжні сервіси, такі як Moonpay, Banxa та Mercuryo. Просто виберіть потрібний вам сторонній сервіс, дотримуйтесь підказок для завершення транзакції і насолоджуйтеся швидким доступом до бажаних цифрових активів. MEXC гарантує, що купувати криптовалюту не тільки просто, але й безпечно, надаючи вам безліч варіантів для задоволення ваших потреб.

Купуйте криптовалюту на спотовому ринку MEXC

Купуйте криптовалюту на спотовому ринку MEXC

Спотовий ринок MEXC пропонує понад 2000 токенів, надаючи трейдерам один з найрізноманітніших варіантів криптовалют. Незалежно від того, чи шукаєте ви вже відомі монети або нові токени, ви знайдете їх на MEXC, і все це за найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Завдяки високій ліквідності та мінімальним спредам, спотовий ринок MEXC є найкращим вибором для трейдерів, які хочуть отримати максимальну вигоду від своїх інвестицій.

Незабаром з'явиться більше способів оплати

Незабаром з'явиться більше способів оплати

Підтримувані активи

Понад 11 криптовалют на вибір. Купуйте кращі криптовалюти на MEXC.

Tether
Tether
USDCoin
USDCoin
Bitcoin
Bitcoin
Ethereum
Ethereum
DOGE
DOGE
Tron
Tron
XRP
XRP
Litecoin
Litecoin
Alchemy
Alchemy
Solana
Solana
AME Chain
AME Chain
more

Чому MEXC є найкращою платформою для купівлі криптовалюти

MEXC виділяється як одна з найкращих платформ для купівлі криптовалюти завдяки своєму зручному інтерфейсу, надійним заходам безпеки та неперевершеному вибору токенів.

dot

Довіряють понад 10 мільйонів користувачів у всьому світі

dot

Найширший вибір токенів на ринку

dot

Найшвидший лістинг токенів серед різних CEX

coin
dot

Найнижчі комісії з цілодобовою службою підтримки

dot

Безпечний та безперебійний досвід купівлі, продажу та торгівлі криптовалютою

dot

Найсучасніші торгові інструменти

Що робити після купівлі криптовалюти?

Після того, як ви здійснили купівлю криптовалюти, перед вами відкриваються безмежні можливості на MEXC. Незалежно від того, чи хочете ви торгувати на спотовому ринку, вивчати ф'ючерсну торгівлю або скористатися ексклюзивними знижками на токени, MEXC пропонує безліч функцій, які допоможуть вам у вашій криптовалютній подорожі.

Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

Ознайомтеся зі спотовим ринком MEXC

Пориньте у великий спотовий ринок MEXC, де ви можете отримати доступ до понад 2000 токенів з найнижчими комісіями в галузі. Завдяки ціновим даним в режимі реального часу та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу, MEXC робить торгівлю криптовалютами простішою та прибутковішою, ніж будь-коли. Почніть формувати свій портфель, досліджуючи безмежні можливості спотового ринку.

Почніть ф'ючерсну торгівлю з USDT або USDC

Почніть ф'ючерсну торгівлю з USDT або USDC

Виведіть свою торгівлю на новий рівень за допомогою ринку ф'ючерсів MEXC, ми пропонуємо кредитне плече до 200x на вибрані пари. Торгуйте з мінімальним спредом і високою ліквідністю, гарантуючи, що ви зможете ефективно відкривати і закривати позиції. Незалежно від того, чи є ви досвідченим ф'ючерсним трейдером, чи тільки починаєте, MEXC пропонує все необхідне для максимізації вашого прибутку.

Приєднуйтесь до провідної в галузі події Airdrop+ від MEXC

Приєднуйтесь до провідної в галузі події Airdrop+ від MEXC

Максимізуйте свій потенціал заробітку, беручи участь у подіях Airdrop+ від MEXC. Депонуйте токени, торгуйте та отримуйте щедрі аірдропи! Станьте одним із перших власників нових і перспективних токенів ще до їх виходу на широкий ринок! Завдяки регулярним можливостям отримати токени безплатно, MEXC допомагає вам легко розширювати свій портфель.

Відкрийте приховані коштовності з MEXC DEX+

Відкрийте приховані коштовності з MEXC DEX+

MEXC DEX+ надає доступ до тисяч децентралізованих токенів у різних блокчейнах, допомагаючи вам виявляти перспективні проєкти на ранніх стадіях. Досліджуйте DEX+ від MEXC і торгуйте безпосередньо зі свого гаманця з повною прозорістю і безпекою.

Ознайомтесь з інструментами, які покращать ваш торговий досвід

MEXC пропонує передові інструменти та функції, які допоможуть вам залишатися попереду на криптовалютному ринку. Незалежно від того, чи відстежуєте ви прогнози цін в режимі реального часу або переглядаєте історичні дані, платформа MEXC гарантує, що у вас є все необхідне для прийняття обґрунтованих торгових рішень.

Сторінка цін

Сторінка цін

Будьте в курсі ринкових даних в режимі реального часу на сторінці цін MEXC. Незалежно від того, чи відстежуєте ви Bitcoin, Ethereum або інші популярні токени, на нашій сторінці цін ви знайдете найновіші ціни, процентні зміни та історичні графіки. Залишайтеся в курсі подій крипторинку, щоб впевнено приймати обґрунтовані рішення при купівлі.

Переглянути
Сторінка прогнозування цін

Сторінка прогнозування цін

Цікаво, куди рухається ринок? Скористайтеся інструментом прогнозування цін MEXC, щоб дізнатися, які прогнози щодо майбутньої ціни Bitcoin та інших популярних токенів роблять інші трейдери. Завдяки прогнозам спільноти ви можете залишатися в курсі подій і приймати більш розумні інвестиційні рішення.

Переглянути
Сторінка "Як купити токен"

Сторінка "Як купити токен"

Купівля криптовалюти може бути складним завданням, особливо для нових користувачів. Тому ознайомтеся зі сторінками MEXC про те, як купувати криптовалюту, щоб отримати детальний посібник з купівлі вашого першого Bitcoin. Дозвольте нам провести вас на шляху до незабутньої криптовалютної подорожі.

Переглянути

Поширені запитання (FAQ)

Який найпростіший спосіб купити криптовалюту?

Найпростіший спосіб купити криптовалюту — через авторитетну криптовалютну біржу, таку як MEXC. Більшість платформ дозволяють купувати криптовалюту за допомогою кредитної або дебетової картки, банківського переказу або навіть мобільних платежів, таких як Apple Pay або Google Pay. Обирайте платформу зі зручним інтерфейсом, низькими комісіями та надійними функціями безпеки для безперешкодної купівлі.

Що робити після купівлі криптовалюти?

Після купівлі криптовалюти важливо вирішити, як ви хочете її зберігати. Для довгострокового утримання криптовалюти варто здійснити переказ у захищений особистий гаманець, наприклад, апаратний або мобільний, де ви контролюєте приватні ключі. Якщо ви активно торгуєте, ви можете зберігати криптовалюту на надійній біржі, наприклад на MEXC.

Чи безпечно купувати криптовалюту онлайн?

Купувати криптовалюту онлайн загалом безпечно, якщо ви використовуєте надійну біржу або платформу з надійними протоколами безпеки. Шукайте сервіси, які використовують шифрування, двофакторну аутентифікацію (2FA) і безпечні платіжні шлюзи. Також важливо зберігати криптовалюту в гаманці, який ви контролюєте, щоб гарантувати найвищий рівень безпеки.

Чи можна використовувати PayPal для купівлі криптовалюти?

Так, PayPal дозволяє користувачам купувати Bitcoin та інші криптовалюти безпосередньо через свою платформу. Ви можете пов’язати свій акаунт PayPal із криптобіржею, яка приймає платежі PayPal, або скористатися власним крипто сервісом PayPal. Це зручний варіант, але пам’ятайте про комісії за транзакції, які можуть бути вищими порівняно з іншими способами оплати.

Скільки часу потрібно, щоб купити криптовалюту?

Час, необхідний для купівлі криптовалюти, залежить від обраного вами способу оплати. Платежі за допомогою кредитної картки або мобільного телефону зазвичай обробляються миттєво, тобто ви побачите Bitcoin на своєму гаманці протягом декількох хвилин. Банківські перекази, однак, можуть зайняти від кількох годин до кількох днів, залежно від вашого банку та країни.

Чи безпечно купувати криптовалюту за допомогою кредитної картки?

Так, купувати криптовалюту за допомогою кредитної картки на MEXC безпечно. MEXC використовує найсучасніше шифрування і дотримується суворих протоколів безпеки для захисту даних користувачів і транзакцій. Інформація про вашу кредитну картку зберігається в конфіденційності, а всі платежі обробляються безпечно через довірені шлюзи.

Які комісії пов'язані з купівлею криптовалюти на MEXC?

MEXC відома своїми конкурентними комісіями. При купівлі криптовалюти комісії можуть відрізнятися залежно від способу оплати. При купівлі кредитною карткою зазвичай стягується вища комісія за обробку, в той час як банківські перекази й Apple Pay мають нижчу комісію. Крім того, власники токенів MX можуть користуватися знижками на комісії за торгівлю, що робить їх ще більш економічно вигідними.

Чому при купівлі криптовалюти стягується комісія?

Комісії є стандартною частиною купівлі криптовалюти. Ці комісії покривають обробку транзакцій, мережеві комісії, а іноді й конвертацію валюти, якщо ви використовуєте іноземний спосіб оплати. Наприклад, кредитні картки часто мають вищі комісії через залучення платіжних систем, в той час як банківські перекази зазвичай мають нижчі комісії. Завжди перевіряйте структуру комісій перед здійсненням купівлі.

Що робити, якщо я зіткнувся з проблемами під час купівлі токенів на MEXC?

Якщо ви зіткнулися з будь-якими проблемами при купівлі токенів, негайно зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів MEXC і поясніть свою ситуацію. Ми завжди готові допомогти вам із розв'язанням будь-яких питань.