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ТоргівляБез комісії
Немає даних
Виконуйте P2P-угоди в три етапи та купуйте криптовалюти без комісій!
1. Виберіть оголошення
Виберіть оголошення з бажаною ціною та способом оплати. Введіть кількість купівлі та суму транзакції, щоб виконати ордер.
2. Заплатіть продавцю
Відправте кошти продавцю за допомогою запропонованих способів оплати. Завершіть фіатну транзакцію та клацніть "Переказ завершено, повідомити продавця" на MEXC P2P. MEXC не стягує жодних комісій.
3. Отримайте криптовалюту
Продавець перекаже криптовалюту після отримання платежу. Перейдіть до свого фіатного рахунку, щоб переглянути отриману криптовалюту.
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