1. Виберіть оголошення Виберіть оголошення з бажаною ціною та способом оплати. Введіть кількість купівлі та суму транзакції, щоб виконати ордер.

2. Заплатіть продавцю Відправте кошти продавцю за допомогою запропонованих способів оплати. Завершіть фіатну транзакцію та клацніть "Переказ завершено, повідомити продавця" на MEXC P2P. MEXC не стягує жодних комісій.