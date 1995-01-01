Станьте перевіреним мерчантом

Отримайте конкурентну перевагу на ринку, залучайте більше ордерів і користуйтеся розширеними перевагами

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Панель мерчанта

Панель мерчанта пропонує більше інструментів для торгівлі, що дає змогу ефективніше керувати оголошеннями та ордерами.
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Позначка пройденої верифікації

Поруч із вашим псевдонімом для P2P-торгівлі буде додано унікальну позначку пройденої верифікації, щоб підвищити довіру до вас.
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Спеціалізована служба підтримки

Канал персоналізованої служби підтримки клієнтів буде доступний цілодобово для швидкого реагування та розв'язання ваших питань.

Порівняння переваг

Перевірений мерчант
Звичайний користувач

Основні функції

Опублікувати оголошення на продаж
Опублікувати оголошення на купівлю
Пріоритетний показ оголошень
Спеціальний значок
Служба підтримки клієнтів
Пріоритет
Базова

Розширені функції

Панель мерчанта
Рекомендовані оголошення

Торгові ліміти

Кількість оголошень на купівлю (за фіат/криптовалюту)
5
2
Кількість оголошень на продаж (за фіат/криптовалюту)
5
2
Максимальна сума на одне оголошення
$100,000
$10,000
Всього невиконаних ордерів
20
5

Щоб подати заявку на отримання статусу мерчанта, необхідно спочатку відповідати наступним вимогам

Для більш детальної інформації про мерчантів, перегляньте [Оголошення MEXC про залучення P2P-мерчантів]
Підтвердження SMS
Підтвердження електронною поштою
Розширена верифікація KYC
Важливе повідомлення: подання заявки не гарантує схвалення. Всі заявки проходять суворий процес розгляду, і схвалення надається на основі відповідності вимогам, торгової активності та дотримання політик платформи. Відповідність мінімальним критеріям не гарантує схвалення. Будь-яка причетність до шахрайських дій, вош-трейдингу або порушення правил призведе до негайної дискваліфікації. Процес розгляду може зайняти до 7 робочих днів.

FAQ

Чому мені потрібно пройти розширену верифікацію KYC?

Щоб гарантувати безпечне та надійне торгове середовище та підтримувати високий рівень довіри до MEXC P2P, заявники повинні пройти розширену верифікацію KYC.