Станьте перевіреним мерчантом
Отримайте конкурентну перевагу на ринку, залучайте більше ордерів і користуйтеся розширеними перевагами
Панель мерчантаПанель мерчанта пропонує більше інструментів для торгівлі, що дає змогу ефективніше керувати оголошеннями та ордерами.
Позначка пройденої верифікаціїПоруч із вашим псевдонімом для P2P-торгівлі буде додано унікальну позначку пройденої верифікації, щоб підвищити довіру до вас.
Спеціалізована служба підтримкиКанал персоналізованої служби підтримки клієнтів буде доступний цілодобово для швидкого реагування та розв'язання ваших питань.
Основні функції
Розширені функції
Торгові ліміти