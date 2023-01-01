Продукт MEXC Ф'ючерси на акції наразі не стягує комісії за фінансування — жодних витрат на утримання.

Формула: PNL = (ціна закриття – ціна входу) × плече × кількість акцій × напрямок (лонг = +1, шорт = -1) Приклади: 1) Прибуток від лонг позиції: купити 1 акцію Apple (AAPL) за 100 $ (припустімо, що контракт дорівнює 1 акції), а закрити за 105 $. Прибуток = (105 - 100) × 1 × 1 = 5 $ 2) Прибуток від шорт позиції: продати 1 акцію Tesla (TSLA) за 200 $, а закрити за 195 $. Прибуток = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = 5 $

MEXC застосовує механізм управління ризиками, аналогічний до основних безстрокових ф'ючерсів: 1) Система безперервно відстежує коефіцієнт підтримуючої маржі. 2) Маржа розраховується на основі справедливої ціни. 3) Якщо коефіцієнт маржі опускається нижче за встановлений поріг ліквідації, система автоматично ініціює ліквідацію для обмеження потенційних збитків.

Питання 4: Як визначається справедлива ціна для ф'ючерсів на акції?

Питання 5: Який режим маржі підтримується для ф'ючерсів на акції?

Питання 6: Чи можна торгувати ф'ючерсами на акції під час закриття ринку?