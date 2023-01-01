Loading...

MEXC Ф'ючерси на акції: акції США, на основі криптовалюти

Торгуйте на рухові акцій США з використанням криптовалюти як маржі — без бар'єрів, з максимальною гнучкістю

Пари ф'ючерсів на акції

Невдовзі буде додано більше торгових пар для задоволення різноманітних потреб користувачів.
Основні особливості

Найнижчі комісії за торгівлю

Отримайте надконкурентні комісії за торгівлю: комісія мейкера — від 0.00% і тейкера — від 0.00% на парах ф'ючерсів на акції США.

Синхронізація з годинами торгівлі у США

Торгуйте синхронно з реальним ринком акцій США для автентичного торговельного досвіду.

Провідна глибина ринку в галузі

Комплексна ліквідність забезпечує стабільне ціноутворення під час волатильності ринку, мінімізуючи прослизання для кращого виконання угод

Сумісність із досвідом безстрокових ф'ючерсів

Плавний перехід — той самий інтерфейс і досвід торгівлі, що й у безстрокових ф'ючерсах, без додаткової кривої навчання.

Поширені запитання

Питання 1: Як стягується комісія за фінансування?

Питання 2: Як розраховується PNL?

Питання 3: Як активується ліквідація?

Питання 4: Як визначається справедлива ціна для ф'ючерсів на акції?

Питання 5: Який режим маржі підтримується для ф'ючерсів на акції?

Питання 6: Чи можна торгувати ф'ючерсами на акції під час закриття ринку?

Питання 7: Чи підтримують ф'ючерси на акції кредитне плече?

Питання 8: Як обробляються позиції під час сплітів або зворотних сплітів акцій?