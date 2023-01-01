MEXC Ф'ючерси на акції: акції США, на основі криптовалюти
Торгуйте на рухові акцій США з використанням криптовалюти як маржі — без бар'єрів, з максимальною гнучкістю
Пари ф'ючерсів на акції
Невдовзі буде додано більше торгових пар для задоволення різноманітних потреб користувачів.
24 год
48 год
72 год
Основні особливості
Найнижчі комісії за торгівлю
Отримайте надконкурентні комісії за торгівлю: комісія мейкера — від 0.00% і тейкера — від 0.00% на парах ф'ючерсів на акції США.
Синхронізація з годинами торгівлі у США
Торгуйте синхронно з реальним ринком акцій США для автентичного торговельного досвіду.
Провідна глибина ринку в галузі
Комплексна ліквідність забезпечує стабільне ціноутворення під час волатильності ринку, мінімізуючи прослизання для кращого виконання угод
Сумісність із досвідом безстрокових ф'ючерсів
Плавний перехід — той самий інтерфейс і досвід торгівлі, що й у безстрокових ф'ючерсах, без додаткової кривої навчання.
Поширені запитання
Питання 1: Як стягується комісія за фінансування?
Продукт MEXC Ф'ючерси на акції наразі не стягує комісії за фінансування — жодних витрат на утримання.
Питання 2: Як розраховується PNL?
Формула: PNL = (ціна закриття – ціна входу) × плече × кількість акцій × напрямок (лонг = +1, шорт = -1)Приклади:1) Прибуток від лонг позиції: купити 1 акцію Apple (AAPL) за 100 $ (припустімо, що контракт дорівнює 1 акції), а закрити за 105 $. Прибуток = (105 - 100) × 1 × 1 = 5 $2) Прибуток від шорт позиції: продати 1 акцію Tesla (TSLA) за 200 $, а закрити за 195 $. Прибуток = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = 5 $
Питання 3: Як активується ліквідація?
MEXC застосовує механізм управління ризиками, аналогічний до основних безстрокових ф'ючерсів:1) Система безперервно відстежує коефіцієнт підтримуючої маржі.2) Маржа розраховується на основі справедливої ціни.3) Якщо коефіцієнт маржі опускається нижче за встановлений поріг ліквідації, система автоматично ініціює ліквідацію для обмеження потенційних збитків.
Питання 4: Як визначається справедлива ціна для ф'ючерсів на акції?
Справедлива ціна базується на останній ціні угоди з базовою акцією США.
Питання 5: Який режим маржі підтримується для ф'ючерсів на акції?
Підтримується лише режим ізольованої маржі.
Питання 6: Чи можна торгувати ф'ючерсами на акції під час закриття ринку?
У періоди закриття ринку користувачі можуть скасовувати невиконані ордери та додавати маржу, але не можуть відкривати нові ордери або закривати наявні позиції. Щоб уникнути можливих збитків через волатильність цін, рекомендуємо закривати позиції до закриття ринку. Години торгівлі відповідають розкладу NYSE та NASDAQ, включаючи святкові дні.
Питання 7: Чи підтримують ф'ючерси на акції кредитне плече?
MEXC Ф'ючерси на акції підтримують кредитне плече до 5x. Торгівля з плечем підвищує як потенційний прибуток, так і ризики, включно з можливістю ліквідації або виникнення від'ємного балансу. Рекомендуємо обирати розмір плеча з обережністю.
Питання 8: Як обробляються позиції під час сплітів або зворотних сплітів акцій?
У разі сплітів акцій, зворотних сплітів або коригувань дивідендів платформа ініціює достроковий розрахунок відкритих позицій, щоб уникнути неочікуваної волатильності. Після розрахунку торгівля відновиться у звичайному режимі. Рекомендуємо стежити за офіційними оголошеннями для отримання актуальної інформації.