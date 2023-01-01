Якщо ви є зареєстрованим користувачем MEXC і маєте активи забезпечення на своєму спотовому рахунку, ви можете розпочати процес запозичення.
Система розраховує відсотки щодня і нараховує їх, виходячи з фактичної тривалості позики, при цьому термін менше 1 дня розраховується як 1 день. Примітка: відсотки розраховуються на основі відсоткової ставки, що відображається на момент отримання позики. Формула: Відсотки = Сума позики × Щоденна процентна ставка.
Часткове погашення не підтримується. Для активів, які дозволяють дострокове погашення, будь ласка, зверніться до спеціальних правил для отримання детальної інформації.
Коефіцієнт співвідношення позики до вартості (LTV) — це співвідношення вартості позиченого активу до вартості активу забезпечення. Конкретна формула розрахунку виглядає наступним чином:
LTV = Непогашена основна сума та відсотки / Сума забезпечення
Непогашена основна сума та відсотки = (Непогашена основна сума + Непогашені відсотки + Непогашені прострочені відсотки)