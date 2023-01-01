Система розраховує відсотки щодня і нараховує їх, виходячи з фактичної тривалості позики, при цьому термін менше 1 дня розраховується як 1 день. Примітка: відсотки розраховуються на основі відсоткової ставки, що відображається на момент отримання позики. Формула: Відсотки = Сума позики × Щоденна процентна ставка.