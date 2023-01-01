Процедури щодо позики
Подати заявку на позику
Отримана позика
Погасити позику з відсотками
Повернення активів забезпечення
Питання що часто задаються (FAQ)
Питання 1. Які вимоги до позик MEXC?

Якщо ви є зареєстрованим користувачем MEXC і маєте активи забезпечення на своєму спотовому рахунку, ви можете розпочати процес запозичення.

Питання 2. Як нараховуються відсотки?

Система розраховує відсотки щодня і нараховує їх, виходячи з фактичної тривалості позики, при цьому термін менше 1 дня розраховується як 1 день. Примітка: відсотки розраховуються на основі відсоткової ставки, що відображається на момент отримання позики. Формула: Відсотки = Сума позики × Щоденна процентна ставка.

Питання 3. Чи можливо дострокове повне або часткове погашення?

Часткове погашення не підтримується. Для активів, які дозволяють дострокове погашення, будь ласка, зверніться до спеціальних правил для отримання детальної інформації.

Питання 4. Що таке коефіцієнт співвідношення позики до вартості (LTV)?

Коефіцієнт співвідношення позики до вартості (LTV) — це співвідношення вартості позиченого активу до вартості активу забезпечення. Конкретна формула розрахунку виглядає наступним чином:
LTV = Непогашена основна сума та відсотки / Сума забезпечення
Непогашена основна сума та відсотки = (Непогашена основна сума + Непогашені відсотки + Непогашені прострочені відсотки)