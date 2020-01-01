МЕХС Конвертації — це швидкий спосіб миттєвого обміну криптовалют, незалежно від того, чи збігаються курси в книзі ордерів. Це просто, є гарантія швидких транзакцій та усувається необхідність чекати зіставлення на ринку.
MEXC Конвертації пропонує простоту та ефективність без комісій. Транзакції виконуються миттєво, без необхідності очікувати відповідності ордерів. Це зручно та призначено для тих, кому потрібна швидка торгівля. Усуває прослизання цін, характерне для традиційних угод, і не стягує комісій.
Відкрийте розділ конвертації, виберіть активи та кількість для конвертації. Перегляньте обмінний курс в режимі реального часу, перевірте суму та очікуваний час завершення операції. MEXC гарантує вигідні умови обміну. Після підтвердження клацніть «Підтвердити», щоб завершити конвертацію. Перед використанням функції переконайтесь, що баланс вашого рахунку є достатнім.
Ви можете конвертувати більшість криптовалют, доступних на MEXC. Відвідайте сторінку MEXC Конвертації, щоб переглянути повний список підтримуваних активів. MEXC Конвертації це зручний і гнучкий спосіб, особливо якщо ви хочете конвертувати USDT в BTC, ETH, MX або будь-яку іншу криптовалюту, просто виберіть потрібну вам криптовалюту зі спадного списку, і система відобразить поточний курс.
За допомогою MEXC Конвертації ви можете швидко конвертувати ваші криптовалюти в USDT. MEXC підтримує широкий спектр криптовалют для конвертації в USDT, з нульовою комісією і без прослизання.
Мінімальний і максимальний ліміти залежать від криптовалютної пари, якою ви торгуєте. Ви можете перевірити ліміт перед введенням суми транзакції.
Конвертована криптовалюта буде автоматично переказана на ваш спотовий рахунок.
Після входу в систему перейдіть в [Ордери] - [Ордери конвертації] у своєму акаунті MEXC, щоб переглянути історію конвертацій. Ви також можете переглянути історію конвертацій в розділі [Гаманець] - [Спот] - [Виписка зі спотового рахунку].
MEXC Конвертації прив'язаний до вашого спотового рахунку MEXC. Просто здійсніть депозит або зняття коштів через ваш спотовий гаманець, щоб користуватись MEXC Конвертації.