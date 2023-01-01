Торгуйте без зусиль із копі-трейдингом в один клац

Виберіть трейдера Відбирайте найефективніших трейдерів на основі загального рейтингу, ROI та інших критеріїв

Встановити параметри копі-трейдингу Встановіть параметри, пов'язані з копі-трейдингом та контролем ризиків, такі як режим копі-трейдингу, маржа та метод розміщення ордерів при відкритті позиції.