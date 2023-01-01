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Копіюйте стратегії експертів та збільшуйте свої прибутки!

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Про Копі-трейдинг
Виберіть трейдера
Відбирайте найефективніших трейдерів на основі загального рейтингу, ROI та інших критеріїв
Встановити параметри копі-трейдингу
Встановіть параметри, пов'язані з копі-трейдингом та контролем ризиків, такі як режим копі-трейдингу, маржа та метод розміщення ордерів при відкритті позиції.
Слідкувати, щоб відкрити/закрити
Після встановлення параметрів копі-трейдингу система буде відстежувати сигнали відкриття і закриття трейдера в режимі реального часу, автоматично відкриваючи і закриваючи позиції для вас.

Поширені запитання (FAQ)

MEXC Копі-трейдинг — спрощення ваших угод
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Загальний
Немає даних

Поширені запитання (FAQ)