Виберіть трейдера
Відбирайте найефективніших трейдерів на основі загального рейтингу, ROI та інших критеріїв
Встановити параметри копі-трейдингу
Встановіть параметри, пов'язані з копі-трейдингом та контролем ризиків, такі як режим копі-трейдингу, маржа та метод розміщення ордерів при відкритті позиції.
Слідкувати, щоб відкрити/закрити
Після встановлення параметрів копі-трейдингу система буде відстежувати сигнали відкриття і закриття трейдера в режимі реального часу, автоматично відкриваючи і закриваючи позиції для вас.