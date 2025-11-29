AriaAI — це експеримент з розробки та публікації ігор нового покоління, натхненний імерсивними світами в стилі Діснея та технологіями штучного інтелекту, розроблений на основі власного ігрового процесу, пов'язаного з інтелектуальною власністю. Він являє собою значний крок вперед у впровадженні стандартів дизайну та публікації ігор якості Web2 в еру Web3. Завдяки інтеграції штучного інтелекту ARIA перетворюється на живий, адаптивний ігровий світ — з інтелектуальними NPC, персоналізованим сюжетом, контентом, створеним штучним інтелектом, та динамічним ігровим процесом, який розвивається разом із гравцями. $Aria — це нативний токен Aria.