Згідно з вашим прогнозом, AriaAI потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,17222 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, AriaAI потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,180831 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ARIA на 2027 рік становить $ 0,189872 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна ARIA на 2028 рік становить $ 0,199366 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ARIA у 2029 році становить $ 0,209334, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ARIA у 2030 році становить $ 0,219801, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна AriaAI потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,358033.

У 2050 році ціна AriaAI потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,583198.