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โทเค็น Solana Token-2022 ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม Solana Token-2022 เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Xai
Xai
XAI
$ 0.007341
+2.28%
+9.67%
+10.84%
$ 15.45M
$ 23.24M
2
Anthropic PreStocks
Anthropic PreStocks
ANTHROPIC
$ 831.47
-0.83%
+0.03%
-2.49%
$ 6.12M
$ 202.90K
3
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.127644
+0.03%
-0.00%
-3.14%
$ 2.57M
$ 16.81
4
OpenAI PreStocks
OpenAI PreStocks
OPENAI
$ 1,325.76
-3.02%
+0.03%
+8.09%
$ 1.86M
$ 753.81K
5
Anduril PreStocks
Anduril PreStocks
ANDURIL
$ 132.17
+0.87%
-0.01%
-1.94%
$ 1.35M
$ 11.73K
6
Fluxbot
Fluxbot
FLUXB
$ 0.00241585
-0.01%
--
-2.17%
$ 1.04M
$ 151.18
7
Kalshi PreStocks
Kalshi PreStocks
KALSHI
$ 732.86
0.00%
0.00%
-1.97%
$ 961.51K
$ 199.52
8
Crecoin
Crecoin
$CREC
$ 0.00039217
+0.02%
0.00%
+1.74%
$ 737.55K
$ 5.40
9
Polymarket PreStocks
Polymarket PreStocks
POLYMARKET
$ 143.67
-2.56%
-0.00%
-5.86%
$ 692.35K
$ 1.25K
10
Hyper Bull
Hyper Bull
HBULL
$ 0.00062956
+1.67%
-0.12%
+11.15%
$ 629.55K
$ 201.46K
11
catwifhat
catwifhat
$CWIF
$ 2.1314E-8
0.00%
+0.40%
-10.55%
$ 604.10K
--
12
BonkEarn
BonkEarn
BERN
$ 0.00057154
+0.05%
-0.07%
-9.09%
$ 542.45K
$ 53.13
13
Infinite Money Glitch
Infinite Money Glitch
IMG
$ 0.00047246
+0.02%
-0.00%
-3.49%
$ 462.41K
$ 785.57
14
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.00033782
-0.36%
+0.11%
+10.90%
$ 371.57K
$ 13.04K
15
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00321981
0.00%
--
-2.78%
$ 321.98K
$ 1.21
16
Revshare
Revshare
REVS
$ 0.00024706
+0.08%
-0.00%
+2.85%
$ 165.96K
$ 814.58
17
White Claw
White Claw
WCLAW
$ 0.00020745
+0.03%
-0.00%
-4.46%
$ 162.22K
$ 2.26
18
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00727169
+0.02%
+0.05%
-7.24%
$ 143.95K
$ 20.10
19
DLMM
DLMM
DLMM
$ 0.00019507
+0.02%
-0.04%
+2.51%
$ 140.84K
$ 555.81
20
penguinxbt
penguinxbt
PENGXBT
$ 0.00012288
+0.08%
+0.11%
+115.28%
$ 110.57K
$ 7.38K
21
GUARD OF DECENT
GUARD OF DECENT
GODEX
$ 1.098E-5
0.00%
+0.30%
-40.49%
$ 92.77K
--
22
MaryJaneCoin
MaryJaneCoin
MARYJ
$ 7.954E-5
-0.03%
-2.00%
-2.81%
$ 79.54K
--
23
ScrollPay AI
ScrollPay AI
SCROLL
$ 5.603E-5
-0.05%
-3.30%
-32.71%
$ 56.03K
--
24
SolControl
SolControl
SCTRL
$ 2.95E-5
0.00%
+2.00%
+1.97%
$ 29.84K
--
25
MUNTZE
MUNTZE
MUNTZE
$ 1.874E-5
0.00%
-3.50%
-2.09%
$ 18.09K
--
26
DARK
DARK
DARK
$ 1.735E-5
0.00%
+241.00%
0.00%
$ 16.77K
--
27
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.533E-5
0.00%
-0.10%
-1.22%
$ 15.31K
--
28
tappycoin
tappycoin
TAPPY
$ 2.079E-5
0.00%
-3.30%
-8.13%
$ 14.14K
--
29
SLINKsol
SLINKsol
SLINK
$ 1.409E-5
0.00%
-0.70%
-0.70%
$ 13.80K
--
30
Russian Oil Asset Reserve
Russian Oil Asset Reserve
ROAR
$ 1.296E-5
0.00%
-0.20%
-1.52%
$ 12.96K
--
31
World Rebuilding Trust
World Rebuilding Trust
WRT
$ 1.088E-5
0.00%
-3.70%
-3.72%
$ 10.87K
--
32
SolFlow
SolFlow
SFLOW
$ 1.041E-5
0.00%
-1.30%
-1.61%
$ 10.24K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น Solana Token-2022 คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น Solana Token-2022 เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 32 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $34.80M
โทเค็น Solana Token-2022 ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น Solana Token-2022 ที่ติดตามบน MEXC นั้น DARK แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 241.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น Solana Token-2022 กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 32 Solana Token-2022 ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น Solana Token-2022 ยอดนิยม รวมถึง XAI, ANTHROPIC, DINAR. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ Solana Token-2022 คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น Solana Token-2022 ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $34.80M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม Solana Token-2022 นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง