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โทเค็น เลเยอร์ 2 (L2) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม เลเยอร์ 2 (L2) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
OKB
OKB
OKB
$ 104.777
+0.05%
-1.45%
+10.90%
$ 2.20B
$ 2.23K
2
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4493
+0.43%
+2.07%
-1.38%
$ 1.47B
$ 187.83K
3
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07521
+0.03%
-0.45%
-2.81%
$ 801.09M
$ 1.20M
4
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07432
-0.01%
+1.21%
-7.42%
$ 465.75M
$ 1.84M
5
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1223
-0.24%
-0.81%
-6.91%
$ 222.29M
$ 457.84K
6
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1087
+0.09%
-0.55%
-3.46%
$ 217.40M
$ 526.38K
7
OP
OP
OP
$ 0.08434
-0.23%
-1.31%
-8.10%
$ 181.29M
$ 402.64K
8
STRK
STRK
STRK
$ 0.02339
-0.04%
-0.13%
-4.05%
$ 147.44M
$ 4.64M
9
SOON
SOON
SOON
$ 0.1906
-0.31%
-4.07%
-12.96%
$ 98.13M
$ 405.83K
10
Derive
Derive
DRV
$ 0.10652
-0.65%
+14.20%
+11.89%
$ 77.99M
$ 619.81K
11
ZKsync
ZKsync
ZK
$ 0.007527
-0.37%
+1.09%
-4.62%
$ 74.66M
$ 9.10M
12
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008289
-0.12%
-0.68%
-4.25%
$ 40.61M
$ 75.59M
13
$ 0.004527
+0.15%
-0.11%
-6.03%
$ 39.48M
$ 11.94M
14
Prom
Prom
PROM
$ 2.1422
-0.61%
-5.17%
+5.09%
$ 39.07M
$ 33.43K
15
$ 0.006027
0.00%
+0.48%
-1.77%
$ 38.65M
$ 8.75M
16
CELO
CELO
CELO
$ 0.06016
-0.23%
-0.36%
-4.35%
$ 36.28M
$ 947.01K
17
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.12
0.00%
--
+0.32%
$ 34.51M
$ 689.42
18
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.50674
-0.11%
+0.02%
+11.30%
$ 34.16M
$ 121.31K
19
Aztec
Aztec
AZTEC
$ 0.01174
-0.25%
+0.17%
-11.40%
$ 33.81M
$ 4.81M
20
LINEA
LINEA
LINEA
$ 0.002151
-0.32%
-0.28%
-4.10%
$ 33.30M
$ 33.44M
21
COTI
COTI
COTI
$ 0.010092
-0.05%
+2.34%
-3.90%
$ 29.24M
$ 9.45M
22
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05735
-0.35%
-0.61%
-1.77%
$ 27.14M
$ 925.07K
23
Merlin Chain
Merlin Chain
MERL
$ 0.01847
+0.38%
+2.26%
-2.42%
$ 23.67M
$ 4.35M
24
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.0250465
+0.38%
-0.00%
-2.36%
$ 23.37M
$ 4.42M
25
StatusNetwork
StatusNetwork
SNT
$ 0.00483
0.00%
-0.62%
-10.06%
$ 23.24M
$ 10.33M
26
Zora
Zora
ZORA
$ 0.004896
-0.24%
-0.29%
-7.00%
$ 21.86M
$ 15.05M
27
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2956
+0.07%
-0.90%
-5.66%
$ 20.82M
$ 204.51K
28
Phala
Phala
PHA
$ 0.02188
-0.50%
-0.72%
-10.60%
$ 18.41M
$ 2.83M
29
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.01992
0.00%
-0.50%
-3.39%
$ 18.30M
$ 3.01M
30
Lisk
Lisk
LSK
$ 0.078346
-0.11%
+0.03%
-0.03%
$ 18.26M
$ 1.34M
31
Metis
Metis
METIS
$ 2.369
+0.04%
-1.17%
-5.51%
$ 17.72M
$ 22.78K
32
Metal DAO
Metal DAO
MTL
$ 0.185586
+0.13%
-0.00%
-10.83%
$ 17.24M
$ 255.99K
33
Tokamak Network
Tokamak Network
TON
$ 0.265452
+0.09%
-0.00%
-12.37%
$ 17.08M
$ 87.38K
34
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.00408837
0.00%
+0.02%
+1.54%
$ 15.30M
$ 6.11K
35
Blast
Blast
BLAST
$ 0.0002355
-0.25%
+0.26%
-5.84%
$ 14.94M
$ 228.01M
36
Lumia
Lumia
LUMIA
$ 0.08338
-0.13%
+2.33%
+5.34%
$ 14.11M
$ 681.39K
37
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0714
+0.70%
-1.24%
+0.85%
$ 13.94M
$ 777.43K
38
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04146
-0.10%
+0.53%
-0.89%
$ 13.90M
$ 1.78M
39
CORN
CORN
CORN
$ 0.02536
+0.08%
-0.08%
-0.08%
$ 13.35M
$ 6.12M
40
BounceBit
BounceBit
BB
$ 0.01136
-0.44%
-0.78%
-15.94%
$ 13.31M
$ 29.72M
41
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01873
-1.57%
+1.95%
-0.69%
$ 12.61M
$ 3.05M
42
Fluent
Fluent
BLEND
$ 0.06294
+0.06%
-1.57%
-6.00%
$ 12.57M
$ 851.03K
43
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.008642
+0.13%
-2.90%
-10.53%
$ 11.84M
$ 5.79M
44
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0289
-0.34%
-1.70%
0.00%
$ 11.26M
$ 1.80M
45
Citrea
Citrea
CTR
$ 0.008886
-0.23%
+2.69%
+13.75%
$ 10.72M
$ 7.26M
46
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004455
0.00%
+2.42%
-3.26%
$ 10.42M
$ 27.40M
47
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04118
-0.72%
-0.27%
-3.39%
$ 9.50M
$ 1.69M
48
KONET
KONET
KONET
$ 0.01880875
+0.50%
-0.07%
+5.77%
$ 8.75M
$ 66.33K
49
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01725
-0.12%
-0.86%
-8.65%
$ 8.50M
$ 3.14M
50
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003856
+0.11%
+0.73%
-5.71%
$ 7.50M
$ 16.73M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น เลเยอร์ 2 (L2) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น เลเยอร์ 2 (L2) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 106 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $6.83B
โทเค็น เลเยอร์ 2 (L2) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น เลเยอร์ 2 (L2) ที่ติดตามบน MEXC นั้น DRV แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 14.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น เลเยอร์ 2 (L2) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 106 เลเยอร์ 2 (L2) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น เลเยอร์ 2 (L2) ยอดนิยม รวมถึง OKB, MNT, POL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ เลเยอร์ 2 (L2) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น เลเยอร์ 2 (L2) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $6.83B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เลเยอร์ 2 (L2) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง