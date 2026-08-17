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ราคาปัจจุบัน Tokamak Network วันนี้ คือ 0.268772 USD มูลค่าตลาด TON เท่ากับ 17,316,399 USD ติดตามการอัปเดตราคา TON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Tokamak Network วันนี้ คือ 0.268772 USD มูลค่าตลาด TON เท่ากับ 17,316,399 USD ติดตามการอัปเดตราคา TON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Tokamak Network ราคา (TON)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TON เป็น USD

$0.269562
$0.269562$0.269562
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Tokamak Network (TON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:20:57 (UTC+8)

ราคา Tokamak Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Tokamak Network (TON) วันนี้ $ 0.268772, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.91% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TON เป็น USD คือ $ 0.268772 ต่อ TON.

Tokamak Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 17,316,399 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 64.39M TON ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TON เทรดระหว่าง $ 0.26352 (ต่ำ) กับ $ 0.268346 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 30.51 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.257438

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TON เคลื่อนไหว +0.41% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -12.55% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 108.36K.

Tokamak Network (TON) ข้อมูลการตลาด

$ 17.32M
$ 17.32M$ 17.32M

$ 108.36K
$ 108.36K$ 108.36K

$ 28.56M
$ 28.56M$ 28.56M

64.39M
64.39M 64.39M

106,185,180.665132
106,185,180.665132 106,185,180.665132

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tokamak Network คือ $ 17.32M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 108.36K อุปทานหมุนเวียนของ TON คือ 64.39M โดยมีอุปทานรวมที่ 106185180.665132 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 28.56M

ประวัติราคา Tokamak Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.26352
$ 0.26352$ 0.26352
ต่ำสุด 24h
$ 0.268346
$ 0.268346$ 0.268346
สูงสุด 24h

$ 0.26352
$ 0.26352$ 0.26352

$ 0.268346
$ 0.268346$ 0.268346

$ 30.51
$ 30.51$ 30.51

$ 0.257438
$ 0.257438$ 0.257438

+0.41%

+0.91%

-12.55%

-12.55%

ประวัติราคา Tokamak Network (TON) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tokamak Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.00241075
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokamak Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0656045574
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokamak Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0791375502
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokamak Network เป็น USD เท่ากับ $ +0.0001709545365273

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00241075+0.91%
30 วัน$ -0.0656045574-24.40%
60 วัน$ -0.0791375502-29.44%
90 วัน$ +0.0001709545365273+0.00%

การคาดการณ์ราคา Tokamak Network

การคาดการณ์ราคา Tokamak Network (TON) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TON ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Tokamak Network (TON) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Tokamak Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Tokamak Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TON ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Tokamak Network

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Tokamak Network (TON) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemInfrastructureLayer 2 (L2)

เกี่ยวกับ Tokamak Network

ราคาปัจจุบันของ Tokamak Network คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿8.68045566015148584000 โดย Tokamak Network มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.90% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ TON อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 64387215.845706 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ Tokamak Network คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿559262995.07758073478000 โดยอยู่ในอันดับที่ #856 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

TON มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿8.5108332548149344000 และ ฿8.66669725484429412000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

Tokamak Network เข้ากับหมวดหมู่ Infrastructure,Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2) อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Infrastructure,Smart Contract Platform,Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2) TON แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tokamak Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:20:57 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tokamak Network (TON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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