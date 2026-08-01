America250 ราคา (USA250)
ราคาปัจจุบัน America250 (USA250) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USA250 เป็น USD คือ $ 0 ต่อ USA250.
America250 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 59,722 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.96M USA250 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USA250 เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00121305 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USA250 เคลื่อนไหว -1.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -13.98% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ America250 คือ $ 59.72K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ USA250 คือ 999.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 999960788.364782 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 59.72K
-1.21%
+0.62%
-13.98%
-13.98%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา America250 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา America250 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา America250 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา America250 เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|+0.62%
|30 วัน
|$ 0
|-45.11%
|60 วัน
|$ 0
|-92.98%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ America250 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ America250 วันนี้คือเท่าไร?
ราคาสดของ America250 อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ
โครงสร้างราคาประจำวันของ USA250 เป็นอย่างไร?
USA250 เทรดระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้
วันนี้ America250 มีความผันผวนมากแค่ไหน?
โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบัน USA250 กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?
การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า USA250 กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม
อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ America250 คือเท่าไร?
ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿1928574.06874918448000 America250 อยู่ในอันดับที่ #6681 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน
ปริมาณการซื้อขายของ USA250 ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?
โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก
America250 เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?
ATH ของมันคือ ฿0.0391724452311744120000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง
ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ USA250?
ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (999960788.364782 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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