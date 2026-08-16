0xCoral ราคา (0XCORAL)
ราคาปัจจุบัน 0xCoral (0XCORAL) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 0XCORAL เป็น USD คือ $ 0 ต่อ 0XCORAL.
0xCoral มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 37,337 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 93.04B 0XCORAL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 0XCORAL เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 0XCORAL เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 0xCoral คือ $ 37.34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ 0XCORAL คือ 93.04B โดยมีอุปทานรวมที่ 93040000000.00003 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 37.34K
+0.06%
-2.02%
-6.32%
-6.32%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 0xCoral เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 0xCoral เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 0xCoral เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 0xCoral เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-2.02%
|30 วัน
|$ 0
|-16.13%
|60 วัน
|$ 0
|-63.36%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ 0xCoral อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ 0xCoral คือเท่าไร?
0xCoral (0XCORAL) ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -2.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ
0xCoral มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?
ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents 0XCORAL มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้
วันนี้ 0XCORAL ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 0XCORAL มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ 0xCoral มีเท่าไร?
วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 93040000000.00003 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้
มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ 0XCORAL คือเท่าไร?
ปัจจุบัน 0xCoral ครองอันดับตลาดที่ #7489 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1205778.36396316180000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 0xCoral มีผลงานเป็นอย่างไร?
ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -2.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --
0xCoral เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?
ในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents 0XCORAL แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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