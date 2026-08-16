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ราคาปัจจุบัน 0xCoral วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 0XCORAL เท่ากับ 37,337 USD ติดตามการอัปเดตราคา 0XCORAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน 0xCoral วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 0XCORAL เท่ากับ 37,337 USD ติดตามการอัปเดตราคา 0XCORAL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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0xCoral ราคา (0XCORAL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 0XCORAL เป็น USD

$0.000000401506
$0.000000401506$0.000000401506
-2.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
0xCoral (0XCORAL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:39:21 (UTC+8)

ราคา 0xCoral วันนี้

ราคาปัจจุบัน 0xCoral (0XCORAL) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 0XCORAL เป็น USD คือ $ 0 ต่อ 0XCORAL.

0xCoral มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 37,337 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 93.04B 0XCORAL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 0XCORAL เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 0XCORAL เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.32% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

0xCoral (0XCORAL) ข้อมูลการตลาด

$ 37.34K
$ 37.34K$ 37.34K

--
----

$ 37.34K
$ 37.34K$ 37.34K

93.04B
93.04B 93.04B

93,040,000,000.00003
93,040,000,000.00003 93,040,000,000.00003

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 0xCoral คือ $ 37.34K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ 0XCORAL คือ 93.04B โดยมีอุปทานรวมที่ 93040000000.00003 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 37.34K

ประวัติราคา 0xCoral USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-2.02%

-6.32%

-6.32%

ประวัติราคา 0xCoral (0XCORAL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 0xCoral เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 0xCoral เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 0xCoral เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 0xCoral เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.02%
30 วัน$ 0-16.13%
60 วัน$ 0-63.36%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา 0xCoral

การคาดการณ์ราคา 0xCoral (0XCORAL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 0XCORAL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา 0xCoral (0XCORAL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ 0xCoral อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา 0xCoral จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 0XCORAL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา 0xCoral

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เกี่ยวกับ 0xCoral

ราคาปัจจุบันของ 0xCoral คือเท่าไร?

0xCoral (0XCORAL) ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -2.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

0xCoral มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents 0XCORAL มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ 0XCORAL ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 0XCORAL มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ 0xCoral มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 93040000000.00003 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ 0XCORAL คือเท่าไร?

ปัจจุบัน 0xCoral ครองอันดับตลาดที่ #7489 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿1205778.36396316180000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 0xCoral มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -2.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

0xCoral เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents 0XCORAL แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ 0xCoral

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:39:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 0xCoral (0XCORAL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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