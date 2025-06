ราคา KoKoK The Roach ในอดีต

ตามข้อมูลล่าสุดที่รวบรวมบนหน้าราคาสด KoKoK The Roach ราคาปัจจุบันของ KoKoK The Roach คือ 0.161481USD อุปทานหมุนเวียนของ KoKoK The Roach(KOKOK) คือ 200.00M KOKOK ทำให้มีมูลค่าตลาดเท่ากับ $32.06M

ระยะเวลา เปลี่ยน(%) เปลี่ยน(USD) สูง ต่ำ 24 ชั่วโมง -9.55% $ -0.017054 $ 0.188938 $ 0.153214

7 วัน 16.11% $ 0.026010 $ 0.192159 $ 0.023278

30 วัน 591.81% $ 0.955653 $ 0.192159 $ 0.023278