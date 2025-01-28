Цена MangoMan Intelligent (MMIT)
Текущая цена MangoMan Intelligent (MMIT) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 159.26K USD. Цена MMIT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка MangoMan Intelligent:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.32K USD
- Изменение цены MangoMan Intelligent в течение дня составляет -1.18%
- Оборотное предложение составляет 182.17T USD
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За сегодня изменение цены MangoMan Intelligent на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены MangoMan Intelligent на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены MangoMan Intelligent на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены MangoMan Intelligent на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1.18%
|30 дней
|$ 0
|-17.07%
|60 дней
|$ 0
|-63.37%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен MangoMan Intelligent: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.73%
-1.18%
-10.76%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction.
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