Токеномика MangoMan Intelligent (MMIT) Откройте для себя ключевую информацию о MangoMan Intelligent (MMIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MangoMan Intelligent (MMIT) MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction. Официальный сайт: https://mmint.io/ Купить MMIT сейчас!

Токеномика и анализ цен MangoMan Intelligent (MMIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MangoMan Intelligent (MMIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 57,56K $ 57,56K $ 57,56K Общее предложение: $ 2 099,20T $ 2 099,20T $ 2 099,20T Оборотное предложение: $ 182,17T $ 182,17T $ 182,17T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 663,33K $ 663,33K $ 663,33K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене MangoMan Intelligent (MMIT)

Токеномика MangoMan Intelligent (MMIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MangoMan Intelligent (MMIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MMIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MMIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMIT, изучите текущую цену MMIT!

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