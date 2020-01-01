Токеномика MangoMan Intelligent (MMIT)

Токеномика MangoMan Intelligent (MMIT)

Откройте для себя ключевую информацию о MangoMan Intelligent (MMIT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о MangoMan Intelligent (MMIT)

MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum.

Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space.

Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction.

Официальный сайт:
https://mmint.io/

Токеномика и анализ цен MangoMan Intelligent (MMIT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене MangoMan Intelligent (MMIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 57,56K
$ 57,56K$ 57,56K
Общее предложение:
$ 2 099,20T
$ 2 099,20T$ 2 099,20T
Оборотное предложение:
$ 182,17T
$ 182,17T$ 182,17T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 663,33K
$ 663,33K$ 663,33K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика MangoMan Intelligent (MMIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики MangoMan Intelligent (MMIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MMIT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MMIT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMIT, изучите текущую цену MMIT!

Прогноз цены MMIT

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.